"Fantastisch": Besonderer Dank von Andreas Wolff nach wichtigem Sieg bei Handball-EM

Andreas Wolff zeigt beim Erfolg gegen Ungarn ausnahmsweise keine gute Leistung - trotzdem gewinnt die DHB-Auswahl am Ende souverän. Dafür gibt es vom Torhüter im Anschluss einen besonderen Dank.

Torhüter Andreas Wolff hat mit großer Erleichterung auf den enorm wichtigen Sieg gegen Ungarn reagiert. "Die Jungs haben heute fantastisch gespielt im Angriff. Wir haben ein super Spiel gemacht in der Offensive, auch die Abwehr war super", sagte der 32-Jährige nach dem 35:28-Erfolg gegen Ungarn.

Durch den Sieg hat die DHB-Auswahl den Einzug ins Halbfinale der Heim-EM nun wieder in der eigenen Hand. Mit einem weiteren Erfolg im abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen die bereits ausgeschiedenen Kroaten wäre der Einzug in die K.o.-Phase perfekt. Dafür braucht es aber wieder einen starken Wolff, der gegen Ungarn nicht seinen besten Tag hatte.

"Ich bin froh, dass die Jungs mich die erste Halbzeit durchgetragen haben", bedankte er sich bei seinen Mannschaftskollegen. Einen weiteren Dank richtete er am Hallenmikrofon an die lautstarken Zuschauer in der Kölner Arena. "Wir sind sehr, sehr dankbar für jeden, der heute in die Halle gekommen ist. Nur dank euch konnten wir das Spiel heute so gewinnen."

» Wie kommt Deutschland ins Halbfinale der Handball-EM?