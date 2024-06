Fanszene droht mit Kontaktabbruch: Erfurter Testspiel gegen RB Leipzig abgesagt

Nach massiven Protesten der Fanszene des FC Rot-Weiß Erfurt wurde das für den 19. Juli geplante Testspiel bei RB Leipzig abgesagt.

Am 19. Juli hätte es so weit sein sollen: Der FC Rot-Weiß Erfurt gastiert bei Bundesliga-Spitzenklub RB Leipzig. "Der besseren Planbarkeit wegen" sollte das Testspiel am RB-Trainingsgelände am Cottaweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nach Informationen der Leipziger Volkszeitung habe sich RWE zwei Jahre um diesen Test bemüht, jetzt hätten die Leipziger endlich dafür Zeit gefunden.

Keine gute Idee, findet zumindest die Erfurter Fanszene. In einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite schreibt die Gruppe "Erfordia Ultras": "Die Position der aktiven Fans in den Kurven zur Re-Inkarnation des kommerziellen Fußballs, RB Leipzig, ist unmissverständlich und klar: Wir lehnen das Unternehmen mit seinen mittlerweile gar künstlich gewachsenen Fanstrukturen vollends ab und erwarten selbiges von unseren Vereinsvorständen und Mitarbeitern."

Wie groß ist der sportliche Reiz?

Der FC Rot-Weiß habe seine Anhängerschaft damit besänftigen wollen, dass der Reiz des sportlichen Vergleichs gegen einen so starken und namhaften Gegner im Vordergrund stünde. Doch auch hierzu hat die Fanszene eine eindeutige Meinung: "Ein Hohn, wenn man bedenkt, dass es der FC RWE in der letzten Saison geschafft hat, die Fanseele gegen 'namenhafte' Gegner wie Meuselwitz und Luckenwalde bis aufs Äußerste zu beschämen. Wir fragen deshalb: Wo ist der sportliche Vergleich, wenn ein angeschlagener Viertligist gegen den Erstligisten mit Champions-League-Ambitionen spielt?" Für die Erfurter Fanszene stand somit fest: Kommt der Test gegen RB Leipzig zustande, würde der Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Verein abgebrochen.

Eine Drohung, die ihre Wirkung offenbar - wie zumindest von diesem Teil der Erfurter Anhängerschar gewünscht - indirekt entfaltet hat. Am späten Mittwochabend teilte der Regionalligist kurz und knapp mit: "Das Trainingsspiel zwischen unserem FC Rot-Weiß Erfurt und RB Leipzig, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 19. Juli in Leipzig stattfinden sollte, wurde abgesagt." Nach LVZ-Informationen ging die Initiative dazu aber von den Leipzigern aus, die einen kurzfristigen Erfurter Rückzieher befürchtet hatten und nun einen anderen Testspiel-Gegner suchen. Erfurt will sich derweil in Gespräche mit der eigenen Fanszene begeben.