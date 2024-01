Fans wollen Michael Kraus nicht bei der Handball-EM sehen

Wenn Ex-Nationalspieler Mimi Kraus in der Halle ist, können Deutschlands Handballer nicht gewinnen. So war es bereits zweimal bei der Heim-EM. Einige Fans und Stefan Kretzschmar fordern ihn auf, zuhause zu bleiben.

Sogar einige Fans wollen Michael "Mimi" Kraus nicht mehr in der Halle sehen. "Seuchenvogel" nannte Stefan Kretzschmar den ehemaligen Nationalspieler zuletzt im Handball-Talk "Harzblut" bei DYN. Vor dem nächsten EM-Hauptrundenspiel der DHB-Auswahl am Montagabend gegen Ungarn war nun sogar ein Plakat mit der Aufschrift "Mimi raus" zu sehen.

Der Hintergrund: Mimi Kraus hat den deutschen Handballern bei dieser EM bislang kein Glück gebracht. Der 40-Jährige war sowohl bei Deutschlands einziger Vorrunden-Niederlage gegen Frankreich wie bei der enttäuschenden Leistung beim 22:22 gegen Österreich in der Halle.

"Seuchenvogel, hast du jetzt endlich mal den Beweis dafür bekommen, dass es nix wird, wenn du in der Halle bist?", fragte Kretzschmar in Richtung Kraus zuletzt. Immerhin: Gegen die Ungarn will Kraus nicht in der Halle sein. Beim abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Kroatien will er aber wieder in die Kölner Arena kommen.

"Das werden wir diesmal wirklich verhindern", kündigte Kretzschmar allerdings schon an. "Und wenn ich persönlich vorbeikomme und dich festbinde. Du kommst in keine Halle mehr bei dieser EM."

