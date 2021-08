Fans und Tore: Dortmund ist für Lewandowski immer eine Reise wert

Wenn Robert Lewandowski auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund trifft, dann scheint eines vorprogrammiert: Tore. Auch am Dienstag beim Supercup-Erfolg der Münchner (3:1) ist der Pole mal wieder zum BVB-Schreck avanciert.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2014 zum FC Bayern ist der ehemalige Dortmunder Robert Lewandowski dem BVB sportlich durchaus ein Dorn im Auge. Denn so gern sich die Schwarz-Gelben an den früheren Leistungsträger (u.a. zwei Meistertitel, ein DFB-Pokal-Triumph sowie 74 Treffer für die Westfalen in 131 Bundesliga-Partien) erinnern, so ungern dürften sie ihn gegen ihr Team auflaufen sehen.



Das hat sich im Supercup wieder einmal bestätigt: Beim 3:1-Erfolg des amtierenden Meisters beim amtierenden Pokalsieger hat "Lewy" einen Doppelpack geschnürt und laut eigener Aussage auch beim zwischenzeitlichen 2:0 den Fuß im Spiel gehabt. "Ganz, ganz leicht hab ich ihn berührt", so der 32-Jährige im TV-Interview mit "Sky". "Aber dadurch hat sich die Richtung des Balles nicht wirklich verändert. Aber das war am Ende egal, weil ja Thomas Müller da war."

"Ich habe das sehr vermisst"

Wie sehr Lewandowski die Borussen in all den Jahren schon geärgert hat, verdeutlichen die Zahlen. Während die Supercup-Bilanz mit drei Toren bei sechs Finalduellen mit dem BVB noch bescheiden daherkommt, heißt es in 14 Bundesliga-Aufeinandertreffen: 14 Partien, stolze 20 Treffer - davon fünf Tore bei sieben Auftritten im Signal-Iduna-Park.



Jenes Stadion weiß "Lewy" aber nicht nur aufgrund seiner vielen Erfolgserlebnisse zu schätzen, was ihm gerade an diesem Abend wieder bewusst geworden ist. Der Grund: 24.742 Zuschauer sind wieder erlaubt gewesen - und haben ordentlich Stimmung gemacht. "Es war richtig geil, mal wieder hier vor Zuschauern zu spielen", freute sich Lewandowski sichtlich - und blickte dabei gen Oberränge. "Ich habe das sehr vermisst, vor Fans zu spielen, weil das auch für einen selbst emotionaler und einfach ein gutes Gefühl ist. Das ist immer etwas Besonderes."



Genauso wie für den FCB-Stürmer der nächste und erste große Erfolg dieser Saison Gewicht hat: "Dieser Erfolg bedeutet uns viel, weil das ist der nächste Titel. Wir können natürlich noch besser spielen. Wir sind aber noch am Anfang der Saison, wir brauchen mehr Zeit. Nichtsdestotrotz können wir nach vorne schauen - und genießen jetzt diesen Titel."