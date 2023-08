Fans über zu hohe Anforderungen empört: Beliebte SBC in FIFA 23 temporär entfernt

Abermals musste EA SPORTS in FIFA 23 Squad Building Challenges (SBCs) temporär entfernen. Diesmal traf es die bei den Fans beliebten Aufgaben zu den 84+ x10- und 85+ x10-Upgrade-Packs.

Die Kritik an den Ingame-Preisen in FIFA 23 ebbt nicht ab. Schon vor einigen Wochen beschwerten sich die Fans über die Anforderungen der Squad Building Challenge (SBC) für die Prime-Icon von Ronaldinho. Diese - und damit die verbundenen Kosten an Münzen - seien für den aktuellen Zeitpunkt zu hoch. Schließlich stehe in FIFA 23 der Abpfiff kurz bevor - EA SPORTS FC 24 erscheint in knapp vier Wochen.

Ein Kritikpunkt, der sich rund um zwei in der Community beliebte SBCs erneuert. Gemeint sind jene für die 84+ x10- und 85+ x10-Upgrade-Packs. Nachdem die SBCs dazu abgelaufen waren, brachte sie EA SPORTS wieder auf den Markt - zu leicht veränderten und gar erhöhten Konditionen. Für das 84+ x10-Upgrade-Pack war zuvor ein Team mit mindestens einem Spieler aus dem Team of the Week oder Season notwendig sowie einem Overall-Rating von Minimum 87.

Letztgenanntes schraubte der Entwickler um einen Zähler nach oben. Bei den anderen Packs sind hingegen zwei Teams nötig. Eines mit ausschließlich einem Overall-Rating von mindestens 85, das andere gleicht dem aus dem zuvor genannten Pack. Außerdem beschwerte sich die Community, dass die 85+ x10-Upgrade-SBC nur zehnmal abgeschlossen werden kann, während die andere außer dem Ablaufdatum kein Limit hat.

Spieler werden kompensiert - Datum zur Rückkehr der SBC unklar

Bezüglich der Anforderungen reagierte der Entwickler und schrieb auf Twitter, dass dahingehend "Probleme" festgestellt wurden. Entsprechend wurden die SBCs "vorübergehend" entfernt. "Alle Spieler, die Gegenstände für eine der SBC-Herausforderungen eingereicht haben, werden ihre Objekte in den nächsten Tagen zurückerhalten", heißt es auf dem Kanal 'EA SPORTS FC Direct Communication'.

Unklar ist daher noch, wann die SBCs konkret wieder verfügbar sein werden. Wie beschrieben ist es zum Release von EA SPORTS FC 24 nicht mehr lange hin.