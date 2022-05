Fans, Prämien, Personal: Die letzten Fragen und Antworten vor Rangers vs. Leipzig

Am Donnerstagabend startet RB Leipzig den zweiten Versuch, in ein europäisches Finale einzuziehen. Die letzten Fragen und Antworten vor dem Anpfiff.

Wird es schon vor dem Anpfiff Emotionen geben?

Ja, auf jeden Fall. Wegen des überraschenden Tods von Rangers-Idol Jimmy Bell - der frühere Busfahrer und langjährige Zeugwart verstarb am Dienstag nach 36 Jahren im Dienst der "Gers" - wird es vor dem Anstoß eine Schweigeminute geben. Es dürften mit die ruhigsten Momente werden, die das Ibrox Stadion in seiner 122-jährigen Geschichte erlebt hat. Vergleichbar mit der Stille, als die Rangers vergangenen November im Ibrox an den legendären Coach Walter Smith gedachten.

Wie wird die Stimmung im Ibrox Stadium sein?

"Laut", sagt Rangers-Legende Jörg Albertz im kicker-Interview. Verschiedene Fan-Gruppen der "Gers" sahen sich genötigt, am Mittwoch mitzuteilen, dass sie es den Leipziger Spielern im Stadion "so ungemütlich wie möglich" machen wollen. Verbal missriet das - nicht nur in diesen Tagen - gehörig: "Vom ersten Klicken eines Drehkreuzes im Ibrox bis zum letzten Pfiff müssen wir es ihnen so feindselig ('hostile') machen wie möglich." Anfeuern sollte reichen.

Wie viele Leipziger Fans werden vor Ort sein?

Das Leipziger Kontingent belief sich auf 2200 Karten, nur 1000 Tickets wurden davon abgerufen. Erinnert man sich an das Hinspiel vor einer Woche waren rund 7000 Rangers-Fans nach Sachsen aufgebrochen, von denen sich rund die Hälfte Karten über die offiziellen Kanäle besorgt hatte. Ein weiterer Vergleich: Beim Gastspiel von Borussia Dortmund im Ibrox konnte die BVB-Anhängerschaft 2700 Karten offiziell beziehen. Und die Borussen-Fans nutzten diesen Rahmen komplett aus.

Wie sieht es mit dem Personal aus?

Aus Sicht der Rangers schmerzt das frühzeitige Saisonaus von Alfredo Morelos. Der Kolumbianer war der beste Stürmer der van-Bronckhorst-Elf, als er sich Ende März schwer am Oberschenkel verletzte. Die Hoffnungen, dass die Rangers auf Stürmer Kemar Roofe (Knieverletzung) zurückgreifen können, ist seit dem Abschlusstraining groß - der Jamaikaner dürfte in der Startelf stehen. Zudem könnte auch wieder Routinier Aaron Ramsey in den Spieltagskader rücken. Bei den Leipzigern halten sich die Sorgen in Grenzen, Trainer Domenico Tedesco kann fast aus dem Vollen schöpfen - nur Amadou Haidara fehlt noch nach seiner Knieverletzung. Glasgow kommt für den Mittelfeldmann zu früh, sein Comeback könnte am Sonntagabend gegen Augsburg erfolgen.

Welche Prämien springen bei einem Finaleinzug raus?

RB Leipzig hat durch die Teilnahme an der Champions League und den Einzug ins Halbfinale der Europa League bereits kräftig kassiert. In der Königsklasse haben die Sachsen bisher etwa 55 Millionen Euro eingenommen, davon 25,01 Millionen Euro allein an koeffizientenabhängigen Beträgen aus der 10-Jahreswertung der UEFA. In der Europa League sind dem aktuellen Tabellenfünften der Bundesliga bisher mindestens 7,5 Millionen Euro sicher. Der Einzug ins Finale würde 4,6 Millionen Euro bringen, der Titelgewinn in Sevilla am 18. Mai zusätzlich vier Millionen Euro in die RB-Kassen spülen. Die Frankfurter Europa-Reise fiel in finanzieller Hinsicht dagegen mickrig aus.

Wie sieht es historisch aus?

RB Leipzig steht zum zweiten Mal in seiner noch jungen Klubgeschichte (gegründet 2009) in einem europäischen Halbfinale. 2020 verloren die Sachsen unter Trainer Julian Nagelsmann in der Runde der letzten Vier gegen PSG mit 0:3, nun hat RB das EL-Finale vor Augen. Die Rangers wollen in ihrer mittlerweile 150-jährigen Historie zum fünften Mal ein Europapokalfinale erreichen. 1972 steht über allem bei den Rangers, als sie im Pokalsieger-Cup-Halbfinale Bayern München ausschalteten (1:1, 2:0) und gegen Dynamo Moskau dank eines 3:2 den Pott holten. 2008 verloren die Rangers mit dem noch immer aktuellen Profi Steven Davis das UEFA-Cup-Finale gegen Zenit (0:2), im Halbfinale setzten sie sich zuvor gegen die AC Florenz durch (0:0, 2:4 im Elfmeterschießen).

Wie ist der Ausblick für Leipzig?

RB Leipzig rutschte am 32. Spieltag in die Jäger-Rolle ab, als Tabellenfünfter liegen sie einen Platz hinter Freiburg. In den ausstehenden Bundesliga-Spielen gegen Augsburg und in Bielefeld soll Platz vier zurückerobert werden, um sich direkt über die Liga für die lukrative Champions League (15,64 Millionen Euro Startgeld) zu qualifizieren. Denkbar wäre dies auch als Europa-League-Sieger, der 2022/23 direkt in die Gruppenphase und in Lostopf 1 der Gruppenphase einziehen würde. Verpasst RB die nächstjährige Champions League, wäre das erklärte Saisonziel verpasst. In der Europa League fällt die Antrittsprämie mit 3,63 Millionen Euro deutlich geringer aus. Ein nationales Highlight wartet allerdings noch auf die Sachsen: Am 21. Mai kämpfen sie um den DFB-Pokalsieg gegen den SC Freiburg. Für RB ist es das dritte Finale im Berliner Olympiastadion nach den Endspiel-Niederlagen gegen Bayern (2019, 0:3) und Dortmund (2021, 1:4).

Wie ist der Ausblick für die Rangers?

2021 luchsten die "Teddy Bears" Celtic nach zehnjähriger Wartezeit die Meistershaft ab, in dieser Saison ist allerdings wieder der Lokalrivale am Zug - wenn angesichts von neun Punkten Vorsprung und noch drei ausstehenden Spielen kein Wunder geschieht. Im schottischen FA Cup allerdings stachen die Rangers Celtic im Halbfinale aus und können ebenfalls am 21. Mai den Pott holen. Gegner sind die Hearts of Midlothian.