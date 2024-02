Fans, Polizei, Mannschaft - Hellmann nimmt alle in die Pflicht

Der Abschied von Präsident Peter Fischer steht bei der Mitgliederversammlung von Eintracht Frankfurt am Montagabend über allem. Doch für AG-Vorstand Axel Hellmann gab es Redebedarf zur sportlichen Lage und den Ausschreitungen im eigenen Stadion.

Um 19:01 Uhr am vergangenen Donnerstag erreichte die Stimmung rund um die Eintracht einen vorläufigen Höhepunkt in diesem Jahr: Die Vollzugsmeldung, dass Hugo Ekitiké von PSG an den Main wechselt, schürte weitere Erwartungen und die Eintracht wurde vielerorts für das Wintertransferfenster gefeiert. Vorstandssprecher Axel Hellmann gab in seiner knapp 48-minütigen Rede am Montag zu, er habe angesichts dieser teils euphorischen Züge schlucken müssen. Denn: "Transfergeschäfte schießen keine Tore, allein die Leistung auf dem Platz ist entscheidend."

Genau diese Leistung gab etwas mehr als 48 Stunden nach dem Transferschluss Anlass, mehr als einmal zu schlucken. Nach der 0:2-Niederlage beim 1. FC Köln rauschte die Stimmung in den Keller. In diesem Kalenderjahr überzeugte Frankfurt überhaupt noch nicht über 90 Minuten, nicht mal annähernd. Die jüngste sportliche Entwicklung gibt auch Hellmann zu denken. "Wie bekommen wir optimal auf den Platz, was diese Mannschaft auszeichnet und was wir an Qualität im Kader haben?" Es sei schließlich "keine Träumerei", dass diese Mannschaft "eine der besten Eintracht-Mannschaften" sei.

Podcast Eintracht Frankfurt: Heiße Aktie oder heiße Luft? Eintracht Frankfurt hat in der Winter-Transferperiode noch mal ordentlich zugeschlagen. Was bringen die Transfers? Nach einer schwachen Leistung gegen den 1. FC Köln am Wochenende stellt sich unweigerlich die Frage: Was ist da eigentlich los bei der Eintracht? Wir reden mit jemandem, der uns das erklären kann: kicker-Reporter und Eintracht-Experten Julian Franzke. Die News: Spielplan und das Finalstadion für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht, enttäuschte Messi-Fans und Buhrufe in Hongkong und ein entlassener Ägypten-Coach. alle Folgen

Toppmöller und Co: "Genau das richtige Trainerteam"

Hellmann ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass er Dino Toppmöller für den richtigen Mann auf diesem Weg hält. "Wir haben uns bewusst in der Trainerfrage für einen anderen Weg entschieden. Das haben viele nicht verstanden und gesagt: Wir waren doch erfolgreich", erklärte der Jurist. "Wir müssen Spieler entwickeln, das geht nur, wenn die Bereitschaft im Trainerteam vorhanden ist. Ich bin sehr froh, dass wir genau das richtige Trainerteam und die richtigen Spieler haben, um diese Aufgabe anzugehen.“ Das Thema schloss Hellmann mit den Worten: "Deshalb möchte ich hier für Vertrauen in unseren Weg, den wir gehen, werben." Doch klar ist: In erster Linie müssen Toppmöller und die Mannschaft jetzt liefern.

Wer in den 80ern keine Blockkarte hatte, ist über den Zaun geklettert. Ich habe das auch gemacht. Axel Hellmann

Eine andere Tonlage wählte der Vorstandssprecher bei der brisanten Causa rund um die Ausschreitungen hinter der Fankurve beim Heimspiel gegen Stuttgart Ende November. Darüber zu sprechen sei "aktuell die undankbarste Aufgabe. Es verlangt eine gewisse Differenziertheit, wenn man sich mit dieser Thematik befasst." Doch so klar wie Hellmann Mannschaft und Trainerteam in die Pflicht genommen hat, rückte er auch hier alle Beteiligten in den Fokus.

Hellmann einst selbst unerlaubt im Block

Ausgangspunkt der Ausschreitungen waren unerlaubte Zutrittsversuche in die Nordwestkurve (NWK) - wofür Hellmann sogar Verständnis zeigte: "Das ist kein neues Phänomen, jeder will in die NWK. Wer in den 80ern keine Blockkarte hatte, ist über den Zaun geklettert. Ich habe das auch gemacht." Klar sei aber: "Wir haben eine gefährliche Situation, die NWK ist bummsvoll. Man schaut aus Haftungsgründen sehr kritisch darauf. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die NWK immer weiter überfüllt wird. Das kann gefährlich werden. Wir werden Maßnahmen ergreifen."

Adressat seiner Kritik waren zunächst die gewaltbereiten "Fans" des Klubs: "Es muss doch jedem mit gesunden Menschenverstand klar sein, dass man nicht auf Leute einprügelt, weil man nicht die richtige Karte hat. Wir erwarten, dass das akzeptiert wird und nicht Mitarbeiter von Eintracht Frankfurt und des Ordnungsdienst gewalttätig angegangen werden." Einen kollektiven Ausschluss von ganzen Gruppen werde es nicht gebe, stellte Hellman klar: "Wir können nur täterorientiert vorgehen."

Ein besonderer Gruß an die Polizeigewerkschaft

Der Fokus auf die Identifizierung der Beteiligten stünde auch bei den Ermittlungen der Polizei im Mittelpunkt. Doch hier wurde Hellmann sehr deutlich: "Ich würde mir dieselbe Hingabe, mit der gegen Fans untersucht wird, auch in den Reihen der Polizei wünschen. Auf die Einsatzleitung schauen wir extrem kritisch, wie dort vorgegangen wurde." Augenzeugen seien "schockiert" über die Maßnahmen der Polizei gewesen. Die Summe der Augenzeugenberichte könne man nicht als einseitig abtun, betonte Hellmann und forderte: "Diese Maßnahmen der Polizei werden wir genauso aufklären müssen."

Einen besonderen Gruß schickte Hellmann an seine "Freunde" von der Polizeigewerkschaft Hessen, die im Anschluss an die Vorfälle unter anderen konsequente Maßnahmen gegen die Ultra-Szene forderte. "Ich lasse mir von einer Lobbyorgansiation nicht sagen, welche Maßnahmen wir bei Eintracht Frankfurt umzusetzen haben", betonte Hellmann.