Fans laufen wegen Tottenhams neuen Ticketpreisen Sturm

Die Verantwortlichen der Tottenham Hotspur haben Ärger mit ihren treuesten Fans. Es geht um die neuen Ticketpreise - und deren Präsentation.

In der vergangenen Saison waren Tottenham-Heimspiele nicht immer ein Vergnügen - trotzdem steigen die Preise 2023/24 teils deutlich an. IMAGO/Shutterstock

Als Tabellenachter verpassten die Tottenham Hotspur nach einer frustrierenden Saison erstmals seit 14 Jahren den Europapokal, doch das hinderte die Verantwortlichen nicht daran, die Ticketpreise für 2023/24 zum Teil deutlich anzuheben. Die organisierten Fans laufen Sturm.

Am Dienstag kündigte der "Tottenham Hotspur Supporters' Trust" (THST) Proteste gegen die neue Preisstruktur an und warf dem Klub in einem Statement vor, diese bewusst in einer allgemeinen Information zu den Vorverkaufsstarts der einzelnen Saisonspiele versteckt zu haben. Das zeige, dass sich die Führung im Klaren darüber sei, "dass die Entscheidung nicht zu rechtfertigen ist". Fan-Organisationen seien zu keinem Zeitpunkt mit einbezogen worden.

Das billigste Ticket in den sechs Topspielen: 75 statt 61 Euro

Die Spurs, die seit 2019 über eines der modernsten Fußballstadien der Welt verfügen, teilen ihre Gegner auch für die Saison 2023/24 in drei Kategorien ein, wobei die Gruppe der Topgegner neu geordnet wurde und nun sechs statt bisher fünf Klubs umfasst, während es nur noch vier statt fünf in der günstigsten Kategorie C gibt.

Gleichzeitig wurden die Preise signifikant angehoben. So kostet die günstigste Karte für einen Erwachsenen bei einem Spiel der Kategorie A umgerechnet nun satte 75 Euro statt 61 Euro, in der Kategorie C werden künftig 43 statt 35 Euro fällig; wobei es bei den günstigsten Tickets ohnehin nur um eineinhalb kleine Blöcke, also ein entsprechend kleines Kontingent geht. Bei den nächstbesseren Sitzplätzen kletterten die Preise bei den Topspielen von 65 auf 83 Euro. Zum Teil wurden auch einzelne Tribünenbereiche neuen, teureren Kontingenten zugeordnet.

"Die Erhöhung der Eintrittspreise ist keine wirtschaftliche Notwendigkeit"

All das sei "eindeutig inakzeptabel, und deshalb muss jede Preiserhöhung abgelehnt werden", schreibt der THST. "Die Fans sollten bei jeder Entscheidung des Vereins im Mittelpunkt stehen, stattdessen wird unsere Loyalität ausgenutzt. Die Erhöhung der Eintrittspreise ist für den neuntreichsten Klub der Welt keine wirtschaftliche Notwendigkeit. Sie sind eine Entscheidung: eine Entscheidung, die der Vorstand des Klubs vor dem Hintergrund einer Krise der Lebenshaltungskosten mit bereits sehr hohen Preisen getroffen hat. Wir rufen daher alle Spurs-Fans auf, sich uns anzuschließen und dem Verein zu sagen: Genug ist genug."

Die Fangruppe fordert vom Klub die "vollständige Rücknahme der Preiserhöhungen für Tagestickets", die "Verpflichtung zu echter Fanbeteiligung an allen Preisdiskussionen" und eine "Garantie, dass es in der Saison 2024/25 keine Preiserhöhungen geben wird". Vor Tottenhams erstem Premier-League-Heimspiel gegen Manchester United am 19. August (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ruft der THST zu einer Demonstration auf.