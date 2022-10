Fans irritiert: Warum Newcastle sechsmal wechseln durfte

Newcastle United vollzog am Samstagnachmittag sechs Wechsel, was die Fans im Internet schwer irritierte. Doch den Magpies ist dabei kein Fehler unterlaufen.

Das neureiche Newcastle United mischt aktuell gewaltig die Premier League auf. Die Mannschaft von Trainer Eddie Howe spielt bislang eine bemerkenswerte Saison, steht nach 13 absolvierten Spielen (sechs Siege, sechs Remis, erst eine Niederlage) auf Rang vier und damit vor Teams wie dem FC Chelsea, Manchester United und Pokalsieger Liverpool. Am Samstag zeigte Newcastle im Heimspiel Aston Villa beim 4:0 die Grenzen auf. Neben dem ehemaligen Hoffenheimer Joelinton war es besonders Doppelpacker Callum Wilson, der die Magpies auf die Siegerstraße brachte.

Doch darf Newcastle diese drei Punkte womöglich gar nicht behalten? Diese Frage stellten sich in den sozialen Netzwerken viele Fans. Hintergrund: Die Gastgeber hatten am Samstag tatsächlich sechsmal gewechselt, das legte auch die offizielle Seite der Premier League offen. "Ich schwöre, Newcastle hat gerade das sechste Mal gewechselt", schrieb ein verdutzter Anhänger. Ein anderer fragte sich, ob die Liga die Regelung in Bezug auf Auswechslungen geändert habe.

Hat sie. Nicht aber erst an diesem Wochenende, sondern bereits am 6. Februar 2021. Aus einem sinnvollen, durchaus nachvollziehbaren Grund. Denn die Premier-League-Klubs einigten sich damals auf die Einführung von sogenannten "concussion substitutes". Dieser von den Regelhütern der IFAB vorgeschlagene Passus sieht vor, dass Teams im Falle von Kopfverletzungen eine zusätzliche Auswechslung vornehmen dürfen - ohne dass diese zu den fünf erlaubten Wechseln gehört.

Villa-Keeper Martinez kann nicht weitermachen

Ein Paradebeispiel dafür war der Samstagnachmittag: Nach einem parierten Schuss wurde Villa-Keeper Emiliano Martinez vom eigenen Innenverteidiger Tyrone Mings mit dem Knie am Kopf erwischt. Der Argentinier spielte erst noch weiter, wurde dann aber erneut vom Mannschaftsarzt untersucht und vom Platz geholt. Robin Olsen ersetzte ihn. Also hatte Aston Villa einen Wechsel "frei" - aber doch nicht Newcastle? Die Regeln schreiben allerdings vor, dass im Falle einer "concussion substitute" (zwei pro Mannschaft pro Partie möglich) auch der Gegner einen weiteren, sechsten Wechsel vornehmen darf. Newcastle war nun die erste Premier-League-Mannschaft, die seit Einführung der Regel von diesem Recht Gebrauch machte.

Die Hausherren hätten aber sicherlich auch ohne diesen sechsten Wechsel ihren nächsten Sieg eingefahren. Howe nahm vier Minuten vor Schluss die Torschützen Wilson und Miguel Almiron vom Platz - um sie vom Publikum feiern zu lassen.