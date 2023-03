Fans droht An- und Abreisechaos bei Topspiel in Dortmund

Rund um das Bundesliga-Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig am Freitag müssen die Fans vor Ort voraussichtlich viel Geduld aufbringen. Der Nahverkehr streikt.

Zweiter gegen Vierter, über 80.000 Zuschauer, Flutlicht: Der Rahmen könnte für das Eröffnungsspiel des 23. Bundesliga-Spieltags am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kaum besser sein, wenn Borussia Dortmund RB Leipzig empfängt. Für die Fans, die im Signal-Iduna-Park dabei sein wollen, gilt das aber nicht.

Am Mittwoch teilte das Dortmunder Nahverkehrsunternehmen DSW21 mit, dass am Freitag in Dortmund keinerlei Busse und Bahnen fahren werden - von Betriebsbeginn um etwa 3.30 Uhr am Freitag bis um 1.30 Uhr am Samstag. "Da geht dann tatsächlich unserseits gar nichts", zitiert die Deutsche Presse-Agentur einen DSW21-Sprecher. Hintergrund ist ein ganztägiger Warnstreik der Gewerkschaft ver.di im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst.

Normalerweise reisen etwa 30.000 Fans öffentlich zu BVB-Heimspielen an

Dem Sprecher zufolge kommen erfahrungsgemäß etwa 30.000 der rund 80.000 Zuschauer bei BVB-Heimspielen mit dem öffentlichen Nahverkehr inklusive der S- und Regionalbahnen. Das Gros der Fans, die nicht mit dem Auto kommen, reise über drei Stadtbahnlinien des DSW21-Nahverkehrs an. Dabei werde üblicherweise ein Fünf-Minuten-Takt geboten.

Nach dem Spielende sei der Takt dann noch einmal höher, da fahre meist gleich die nächste Stadtbahn nach einer Abfahrt ein. Außerdem biete man normalerweise auch einen Shuttleservice zwischen den Uni-Parkplätzen und dem Signal-Iduna-Park an, so der Sprecher, doch dieser falle an diesem Freitag ebenfalls aus.

Die Dortmund- und Leipzig-Fans müssen also bei An- und Abreise voraussichtlich viel Geduld aufbringen, auch wenn S-Bahnen und Regionalzüge vom Streik nicht betroffen sind und das Stadion des BVB einen eigenen Haltepunkt für Regionalzüge bietet.

Die Borussia hatte bereits am Dienstagabend angekündigt, sich "Informationen von allen relevanten Institutionen" einzuholen und anschließend über "mögliche und nötige Konsequenzen rund um das Spiel" zu informieren.