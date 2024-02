Fanprotest nach "perverser" Führung spielentscheidend? "Rein hypothetisch"

Gegen Düsseldorf gab der SC Paderborn eine 3:0-Halbzeitführung fast aus der Hand, die Lukas Kwasniok zu deutlich ausgefallen war. Dass ein Comeback der Fortuna auch aufgrund der Heimfans nicht zustande kam, wollte der Coach jedoch nicht vollends unterschreiben.

Eigentlich schien die Messe in Paderborn bereits nach 45 Minuten so gut wie gelesen. Nach einer effizienten ersten Halbzeit war der SCP mit einem 3:0-Vorsprung in die Pause gegangen, musste nach Wiederanpfiff allerdings nochmal mächtig zittern, bis der 4:3-Sieg gegen Düsseldorf zu Buche stand. "Wenn das 4:4 fällt, muss ich mir Fragen anhören, wie man das Spiel aus der Hand geben kann", leitete Lukas Kwasniok sein Fazit bei "Sky" ein und hielt trotz des Endstands explizit fest: "Wir haben es aus der Hand gegeben."

Da stellen wir uns dilettantisch an. Lukas Kwasniok über das Abwehrverhalten kurz nach der Halbzeit

Verantwortlich machte der Paderborner Trainer dafür einerseits den nicht zu unterschätzenden Gegner, der "einfach Qualität" hätte - speziell im Mittelfeld und Angriff. Doch auch sein Team habe Anteile daran gehabt, dass die Gäste nochmal nah heran kamen. Speziell den Treffer zum 1:3 nur Minuten nach Wiederanpfiff führte Kwasniok beispielhaft an. Aus einem simplen Einwurf war mit zwei Ballkontakten ein Gegentreffer entstanden, den seine Hintermannschaft "extrem leicht hergeschenkt" hätte. "Da stellen wir uns dilettantisch an. So kippt ein Spiel in kurzer Zeit", legte er auf der Pressekonferenz wenig später nach.

Ohnehin war für Kwasniok der gesamte Vergleich weniger deutlich als er nach der ersten Hälfte gewirkt hatte. "Dass wir 3:0 in die Halbzeitpause gehen, war schon etwas pervers", so der 42-Jährige, der "keinen Drei-Tore-Unterschied gesehen" hätte. "Wir haben einfach Glück", meinte Kwasniok mit Hinblick auf die ein oder andere gute Möglichkeit Düsseldorfs vor dem Seitenwechsel, "dafür muss man sich nicht schämen, aber der Fußball ist halt so verrückt".

Fanprotest stoppt Düsseldorfer Angriffswellen

Doch nicht nur die Verrücktheit ist dieser Tage Teil des Fußballs. Auch Fanproteste gegen die Investoren-Pläne der DFL zählen in Bundesliga und 2. Liga aktuell zum Standardrahmenprogramm eines jeden Spiels. In Paderborn trugen die Tennisbälle aus der Kurve der Heimfans an diesem Sonntag zudem dazu bei, dass drückenden Düsseldorfern nach zwei Treffern und einer weiteren Riesenchance binnen sechs Minuten ein wenig der Spielfluss abhanden kam. "Der Moment war jetzt nicht ganz so schlecht", musste auch Kwasniok zugeben, "aber ob es heute spielentscheidend war? Rein hypothetisch."

Fakt hingegen ist, dass Paderborn durch den Dreier nach Punkten zu Düsseldorf aufgeschlossen hat und nun gemeinsam mit den Fortunen und Hannover 96 ein Verfolgertrio bildet, das auf Ausrutscher des Spitzenquartetts wartet. Eine Lage, aus der Paderborn bereits kommende Woche in Kaiserslautern Profit schlagen könnte, nachdem Hannover und der HSV sich gegenseitig Punkte klauen.