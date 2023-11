Fanprotest in Dortmund: "You Don't Care About The Sport"

Die Fans von Borussia Dortmund zeigten während der Partie gegen Newcastle United, was sie von der anstehenden Champions-League-Reform ab der kommenden Saison halten: Nichts.

Kurz nach dem Seitenwechsel musste die Partie gegen die Magpies beim Stand von 1:0 für den BVB für kurze Zeit unterbrochen werden. Es flogen gebastelte Goldbarren, Geldsäcke und reichlich Falschgeld aufs Spielfeld. Transparente auf der Südtribüne gaben schnell Aufschluss, worum es den Anhängern dabei ging.

Hinter dem Tor von Gregor Kobel war zu lesen: "You Don't Care About The Sport - All You Care About Is Money" und ein "Nein zur CL-Reform" war dort zu lesen.

Der spanische Schiedsrichter Alejandro José Hernandez musste die Partie allerdings nur für wenige Momente unterbrechen. Kobel und Kollegen räumten den Platz schnell wieder frei, sodass es direkt weitergehen konnte.

Aufräumarbeiten: Torhüter Gregor Kobel macht seinen Strafraum sauber. Getty Images

Der Protest zielte gegen die umstrittenen umfangreichen Änderungen ab der Saison 2024/25 in der Königsklasse. Statt wie bisher 32 spielen künftig 36 Teams mit, die vor den K.-o.-Runden nicht mehr auf acht Gruppen verteilt sind, sondern alle gemeinsam in einer Liga spielen werden.

Die Folge sind sehr viel mehr Partien für die Mannschaften. Aktuell besteht eine Champions-League-Saison ab der Gruppenphase aus 125 Partien, ab 2024 sind es 225, also satte 100 Spiele mehr.

