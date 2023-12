Fankurven sind im Fußball für die Stimmung im Stadion verantwortlich. Hier ist das Zentrum der Ultras eines Vereins. Auch Choreografien finden vornehmlich in der Fankurve eines Stadions statt, während es auf den Haupttribünen oftmals etwas gemäßigter zur Sache geht.

Was ist eine Fankurve?

Die Fankurve beschreibt den Bereich eines Fußballstadions, bei dem die Fans der Mannschaft zusammenkommen, um ihr Team beim Spiel zu unterstützen. Hier gibt es spezielle Fangesänge oder Choreos, um die Spieler zu motivieren. Die Anhänger aus der Fankurve gehören oftmals auch der aktiven Fanszene an. Mit Fahnen und Bannern kennzeichnen die Fans ihre Fankurve. Die Fankurven werden nicht selten das Markenzeichen eines Stadiums und gehören zwangsläufig zu einer guten Fußballstimmung. Die Fankurve motiviert das gesamte Stadium zum Anfeuern und ist daher maßgeblich für die Stimmung verantwortlich.

Welcher Fußballfan kenn nicht die Südtribüne in Dortmund oder die Nordwestkurve in Frankfurt am Main?

Woher stammt der Begriff Fankurve?

Den Begriff "Kurve" gibt es aus einem einfachen Grund. Denn früher waren die meisten Stadien aufgrund ihrer Leichtathletikanlage oval, sodass es wirklich eine Kurve in der Tribüne gab. Je nachdem, wo sich die Fankurve befindet, wird diese nach der Himmelsrichtung benannt, wie die beiden Beispiele "Südtribüne Dortmund" oder "Nordwestkurve Frankfurt".

Wo befindet sich die Fankurve?

Die Fankurve befindet sich meist in der Kurve hinter einem der beiden Tore. Die Fankurve besteht in Deutschland aus Stehplätzen, während der größte Teil des Stadions mit Sitzplätzen versehen sind. In der Regel befindet sich die Fankurve auf der gegenüberliegenden Seite des Gästeblocks, um maximalen Abstand zwischen den Fangruppen zu schaffen.

Was ist die größte Fankurve in Deutschland?

Die aktuell größte Fankurve gibt es in Dortmund. Im Signal-Iduna-Park passen allein rund 25.000 Fans in die Fankurve. Mit dieser beeindruckenden Zahl ist Dortmunds Stehplatzkurve die Größte der Bundesliga und europaweit als "Südtribüne" oder "Gelbe Wand" bekannt.