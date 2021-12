Fanfreundschaft, Zick-Zack-Kurs, drohender Negativ-Rekord: Das bringt der Zweitliga-Spieltag

Das Traditionsduell zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg eröffnet am Freitag den 17. Spieltag in der 2. Liga. Was zum Hinrundenabschluss zu erwarten ist, welche Brüder sich erstmals gegenüberstehen und bei welchem Klub sich Siege und Niederlagen konstant abwechseln - hier zusammengefasst im Überblick.

Schalke - Nürnberg

Sieben deutsche Meisterschaften auf der einen, neun auf der anderen Seite: Mehr geht nicht in der 2. Liga. Um einen Titel geht es am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwar nicht, von enormer sportlicher Bedeutung ist das Aufeinandertreffen dennoch. Nürnberg kann mit einem Dreier zumindest vorläufig den Zweitplatzierten aus Darmstadt überholen, die Knappen zumindest mit den Lilien gleichziehen. Das 68. Pflichtspiel der beiden ist die Premiere in der 2. Liga - für 90 Minuten tritt die Fanfreundschaft dann in den Hintergrund. S04 muss neben Top-Torjäger Simon Terodde auch auf Kapitän Danny Latza bis Jahresende verzichten.

Regensburg - Bremen

Auch in Regensburg steigt am Freitag eine Zweitligapremiere, noch nie spielte der Jahn in der gleichen Liga wie Werder Bremen. Dafür traf man sich erst vor acht Monaten im Viertelfinale des DFB-Pokals - wie schon im zuvor einzigen Aufeinandertreffen im Pokal 2004 behielt Werder die Oberhand. Gelingt dies auch am Freitagabend, wäre Trainer Ole Werner mit sechs Punkten aus zwei Spielen der perfekte Einstand an der Weser gelungen. Doch der Regensburger Zick-Zack-Kurs spricht dafür, dass die Punkte in der Oberpfalz bleiben. Eine Partie im DFB-Pokal und ein Testspiel mitgerechnet, wechseln sich beim Jahn Siege und Niederlagen seit acht Spielen kontinuierlich ab. Letzt Woche gab es ein 0:3 in Heidenheim ...

Paderborn - Darmstadt

Weiter gehts am Samstag (13.30 Uhr) mit dem Topspiel, was die Tabelle angeht. Der viertplatzierte SC Paderborn fordert den Zweiten Darmstadt 98 heraus. Es könnte ein Spektakel werden: In den sechs Pflichtspielduellen beider Teams fielen insgesamt 29 Tore, beinahe fünf pro Spiel. Klaus Gjasula trifft mit den Lilien auf seinen Ex-Klub, in dessen Trikot er 2019/20 mit 17 Gelben Karten einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellte, zudem stehen sich die Brüder Marcel (Paderborn) und Marvin Mehlem (SVD) erstmals in einem Zweitligaspiel gegenüber.

Kiel - Sandhausen

Der letzte Sieg von Sandhausen datiert noch aus dem Oktober, ein 1:0 in Dresden. Es folgten drei Niederlagen und ein Unentschieden. Das rettende Ufer ist für den Vorletzten bereits vier Zähler entfernt. Genau dort steht Holstein Kiel. Am Samstagmittag sind also "Big Points" im Tabellenkeller zu vergeben.

Ingolstadt - Hannover

Nach nur neun Spielen ohne einen einzigen Sieg ist für Andre Schubert schon wieder Schluss. Am Mittwoch entließen die Schanzer bereits den zweiten Coach in dieser Saison. Dass ein Trainerwechsel Positives bewirken kann, zeigt der Gegner: Christoph Dabrowski feierte in der Vorwoche mit dem 1:0 über den HSV ein gelungenes Debüt bei Hannover 96. Einen guten Einstand strebt nun auch Rüdiger Rehm an, der neuer Trainer des FCI ist und nur mit einem Sieg einen neuen Negativ-Rekord seines Klubs verhindern kann. 2011/12 und 2018/19 hatten die Schanzer nach 17 Spielen zehn Punkte - aktuell sind es sieben.

Düsseldorf - St. Pauli

Schon ein Punkt reicht dem frisch gekürten Herbstmeister aus St. Pauli, um trotz des dann noch ausstehenden 18. Spieltags als Tabellenführer zu überwintern - von der Pole-Position sind die Kiez-Kicker noch nie in ein neues Jahr gestartet. Doch Vorsicht: Die Fortuna hat erst in der Vorwoche beim 3:1 in Darmstadt den Favoritenschreck gespielt. Zumal es in der Bilanz gegen die Hamburger einiges aufzupolieren gibt: Gegen keinen anderen Zweitligisten kassierte Düsseldorf so viele Niederlagen (elf) und Gegentore (40). Der Spitzenreiter muss am Samstagabend (20.30 Uhr) nach einem positiven Corona-Test auf Angreifer Simon Makienok verzichten.

Hamburg - Rostock

Am Sonntag (13.30 Uhr) rollt der Ball auch im Volkspark. Dort wird sich zeigen, ob die Hamburger den Rückschlag vom letzten Wochenende weggesteckt haben, als die Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen in Serie beim 0:1 in Hannover ein Ende nahm. Der HSV braucht einen Sieg, um in Reichweite des derzeit drei Punkte entfernten Aufstiegsrangs zu bleiben. Auch der FC Hansa ist zuletzt etwas aus dem Tritt gekommen und musste sich mit zwei Punkten aus den letzten drei Partien zufriedengeben.

Karlsruhe - Heidenheim

KSC-Coach Christian Eichner steigerte sich bei jedem der drei Duelle mit Heidenheim-Trainer Frank Schmidt - von einer Niederlage (1:3) über ein Remis (1:1) zum Sieg (2:1). Geht es wieder von vorne los und Schmidt gewinnt das vierte Duell wieder, könnte Heidenheim die Hinrunde sogar auf einem Aufstiegsplatz abschließen.

Aue - Dresden

Auswärtsfahrten machen als Dresdener momentan wenig Spaß. Sechs Niederlagen in Folge kassierte Dynamo auf fremden Plätzen. Folgt Nummer sieben am Sonntag, ist zumindest die Heimreise vom Sachsen-Derby nicht zu weit. Die Bilanz gegen den Nachbarn sollte aber Mut machen: Vier Siege und nur eine Niederlage gab es für Dresden in den letzten sieben Duellen.