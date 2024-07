Fanfest in Dortmund: FLVW lädt zum Fußball-Triathlon durch zwei Welten

Auf dem Fanfest in Dortmund steht während der EM auch der eSport im Fokus. Gemeinsam mit dem FLVW wird dabei eine Brücke zwischen echtem und virtuellen Sport geschlagen.

Groß ist die Fußballeuphorie dieser Tage in Deutschland. Hunderttausende Menschen zog und zieht es immer wieder auf die Fanmeilen des Landes, unter denen sich in Dortmund ein durchaus spezieller Ableger befindet. Denn zusätzlich zum echten Fußball steht in der Heimat des BVB auch der eFootball im Mittelpunkt. Eine extra für virtuellen Fußball errichtete Esports Area macht es möglich.

Aller guten Dinge sind drei

Eingebunden ist dabei auch der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW), der die Möglichkeit nutzen möchte, um Game mit Sport zusammenzubringen. Geplant ist ein Triathlon der besonderen Art, an dem 12 Teams von FLVW-Vereinen teilnehmen und sich im echten und virtuellen Fußball messen.

Hinweis zur Berichterstattung kicker eSport ist als offizieller Medienpartner an Teilen der Programmpunkte für die Esports Area auf dem Dortmunder EM-Fanfest beteiligt.

Möglich macht das der Spielmodus, in dem die Dreier-Teams am 13. Juli um den Turniersieg kämpfen. So besteht ein Match aus insgesamt drei Spielen, zwei davon an der Konsole, eins auf dem Streetkick-Court nebenan. Während auf der Konsole ein Einzel und ein Doppel ausgespielt werden, kommt es am echten Leder zu einem Drei-gegen-drei. Gewonnen hat, wer die Gesamtabrechnung für sich entscheidet.

City-Clash um die Vorherrschaft im Revier

Einen Tag später, am Tag des Endspiels der EM , wird es zudem noch einmal richtig heiß in Dortmund. Das große Revierderby gegen Schalke 04 steht auf dem Plan. In der Bundesliga seit Schalkes Abstieg schmerzlich vermisst, kann so zumindest in FC 24 entschieden werden, wer im Pott die Nase vorne hat.

Um diese Frage zu beantworten, wird es zwischen 17 und 19 Uhr möglich sein, gegen Spieler aus der Fan Zone in Gelsenkirchen zu spielen. Teilnahmebeschränkungen gibt es dabei keine. Jeder kann seinen regionalen Liebling vertreten und mit zum möglichen Sieg beitragen. Ermittelt wird der Gewinner anhand der Zahl gewonnener Spiele. Doch auch ohne Gesamtsieg habt ihr mit einer erfolgreichen Partie einen kleinen Gewinn vor Ort sicher.