Fan stirbt nach schweren Ausschreitungen in Athen

Vor dem Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen AEK Athen und Dinamo Zagreb ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ein griechischer Fan wurde erstochen.

Wenn die Vorbereitungen in den Hintergrund rücken: Die Profis von Dinamo Zagreb am Montag beim Abschlusstraining in Athen. IMAGO/Pixsell

Am heutigen Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) startet Meister AEK Athen in seine Europapokalsaison - doch diese ist schon vor dem ersten Anpfiff überschattet. Vor dem Hinspiel in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen Dinamo Zagreb ist es am Montagabend zu derart schweren Ausschreitungen kroatischer Anhänger gekommen, dass ein griechischer Fan sein Leben verlor.

Der 22-Jährige sei durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden und gestorben, berichtete am Dienstagmorgen der griechische Staatssender "ERTnews" unter Berufung auf die Polizei. Er sei in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Es habe 96 Festnahmen gegeben, acht Personen seien verletzt worden und befänden sich im Krankenhaus.

Fans sind weder bei Hin- noch Rückspiel zugelassen

Trotz einer Vereinbarung zwischen den Klubs, zu den Spielen keine gegnerischen Fans zuzulassen, seien am Montag 150 bis 200 Hooligans über den Landweg nach Griechenland eingereist, berichteten Medien. Das Fernsehen zeigte Handyvideos von einem Konvoi aus Minibussen und Autos auf der Autobahn zwischen Nordgriechenland und Athen. Wieso die griechische Polizei nicht bereits an der Grenze oder später auf der Autobahn eingriff, war zunächst unklar.

Die Dinamo-Anhänger randalierten in der Athener Vorstadt Nea Filadelfia, wo das Spiel in der Opap-Arena stattfinden soll. Fernsehbilder zeigten, wie die Fans Mülltonnen und trockene Äste anzünden, Autos und Schaufenster zertrümmern und sich mit griechischen Anhängern prügeln.

"Wir werden alles tun, um aufzuklären, wie es dazu kommen konnte", kündigte der griechische Staatssekretär Thanasis Kontogeorgis im TV-Sender "Skai" an. Bürgerschutzminister Giannis Oikonomou sagte wegen der Vorfälle ein für Dienstagvormittag geplantes Treffen mit dem albanischen Innenminister ab und reiste zurück nach Athen.

Ob das Spiel am Dienstagabend wie geplant stattfindet, ist noch offen. Das Rückspiel ist am 15. August in Zagreb angesetzt. Der Sieger der Paarung spielt in den Play-offs um einen Platz in der Gruppenphase.