Fan stirbt nach Herzstillstand: Granada gegen Bilbao abgebrochen

Nach dem Tod eines Fans ist das Ligaspiel zwischen Granada und Athletic Bilbao am Sonntag abgebrochen worden. Ein älterer Mann hatte auf der Tribüne einen Herzstillstand erlitten.

Auch Rettungssanitäter konnten dem Fan nicht mehr helfen. Europa Press via Getty Images

Dies bestätigte der FC Granada am frühen Sonntagabend via X (vormals Twitter). "Die gesamte Granada-Familie möchte der Familie und den Freunden des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aussprechen", heißt es in dem Post, dem sich Athletic Bilbao, die spanische Liga und zahlreiche Klubs anschlossen.

Das Spiel zwischen den abstiegsbedrohten Andalusiern und den um Europa kämpfenden Basken war nach gut 17 Minuten beim Stand von 0:1 zunächst unterbrochen worden, nachdem Bilbaos Torhüter, Unai Simon, das Schiedsrichtergespann auf die Situation aufmerksam gemacht hatte. Anschließend war die Partie fast eine Stunde lang unterbrochen gewesen.

Wiederbelebende Maßnahmen bleiben erfolglos

Während beide Mannschaften in die Kabinen zurückkehrten, versuchten Rettungssanitäter und medizinisches Personal beider Vereine, den Fan wiederzubeleben. Schlussendlich blieben die Maßnahmen der Ärzte jedoch erfolglos, der ältere Mann verstarb. Todesursache sei laut Medienberichten ein Herzstillstand gewesen.

Wann die verbliebenen 72 Minuten des Spiels absolviert werden, ist noch nicht klar. Laut Granadas Manager Alfredo Garcia, der bestätigte, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Dauerkarteninhaber der Gastgeber handelte, befänden sich beide Teams bereits im Austausch mit Ligaverantwortlichen.

Berichten der "Marca" zufolge werde die Partie womöglich bereits am Montag fortgesetzt.