Fan stirbt nach Drittliga-Spiel in Halle

Die 0:2-Niederlage des Halleschen FC gegen den 1. FC Saarbrücken wurde von einem Zwischenfall überschattet. Ein Fan musste auf der Tribüne reanimiert werden und verstarb noch am Abend.

Mit einem schwachen Auftritt ist der Hallesche FC am Samstagnachmittag den Abstiegsrängen in der 3. Liga bedrohlich nahegekommen. Doch die 0:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken rückte schon bald in den Hintergrund. Der HFC trauert um einen Anhänger, der wenige Stunden nach der Begegnung verstarb.

Einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" zufolge hatte der Mann während der ersten Halbzeit reanimiert werden müssen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber noch am Abend.

"Mit tiefem Schmerz und traurigem Herzen gedenken wir einem Mitglied unserer rot-weißen Familie", teilte der HFC am späten Samstagabend auf seinen Social-Media-Kanälen mit. "Die Gewissheit seines Verlusts hat uns schwer getroffen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. In dieser schweren Zeit sind unsere Gedanken bei euch."

Fans stellten Support ein

Nachdem der Stadionsprecher nach rund 20 Spielminuten über den Notarzteinsatz auf der Tribüne informiert hatte, stellten die Fanlager beider Mannschaften ihren Support für den restlichen ersten Durchgang vorübergehend ein und sorgten für ungewohnte Stille im mit 6289 Zuschauern besetzten Leuna Chemie Stadion. Erst mit Beginn der zweiten Hälfte setzten wieder Fangesänge ein.

Halle ist bereits am Dienstagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder gefordert, dann beim SC Freiburg II. Schon vor dem Anpfiff könnte die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic auf einen Abstiegsplatz abgerutscht sein.