Fan-Skandal in Darmstadt? Der Schein trügt

Nach der 0:6-Klatsche gegen den FC Augsburg gab es ungewöhnliche Bilder aus Darmstadt: Ein Ultra-Fan stand auf dem Platz und hielt vor versammelter Mannschaft eine emotionale Brandrede. Ein Skandal? Die Darmstädter schätzen die Situation ganz anders ein.

Wer sich die TV-Bilder im Anschluss an Darmstadts 0:6-Debakel gegen den FC Augsburg - es war das 17. Spiel in Folge ohne Sieg - angeschaut hat, der konnte gut und gerne zu dem Schluss kommen, dass die Ultras den Bogen überspannt - und die Lilien das willentlich zugelassen haben.

Doch der Reihe nach. Was war passiert? Nach dem Spiel sah man, wie sich die Darmstädter vor der Kurve vor einem Fan versammelt hatten und von diesem eine Standpauke erteilt bekamen. Die Szene dauerte lang, im Stadion gab es Pfiffe in Richtung des Fans, der ungehindert auf dem Spielfeld stand und eine emotionale Brandrede hielt.

Doch der Schein war trügerisch, wie sich inzwischen herausstellte. "Einer der Ultras hat sich in den Kreis der Mannschaft gestellt, hat ein paar Dinge losgelassen", sagte Präsident Rüdiger Fritsch anschließend und beteuerte: "Es war ein Gedankenaustausch, ein Meinungsaustausch - der war positiv." Danach habe es auch wieder "eine positive Stimmung" gegeben, die auf lange Sicht förderlich sein könnte, denn: "An der Stelle wird sich wieder der Zusammenhalt von Darmstadt 98 zeigen."

Schuhen lobt Feingefühl der Fans

Ähnlich äußerte sich Torhüter Marcel Schuhen, der von "emotionalen und in jedem Fall klaren Worten" sprach, "aber aggressiv" sei das "zu null Prozent" gewesen. "Ich kenne aggressiv ganz anders", sagte der 31-Jährige und erklärte, dass er die Aktion "überhaupt nicht als schlimm" betrachtet habe. "Es war absolut in Ordnung."

Ohnehin lobte er das "Feingefühl der Leute hier, die auch schon ganz andere Sachen erlebt haben". Selbst nach so einer Niederlage habe man "viel Respekt" erfahren - dabei hätten "wir das nicht verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hätten uns bewerfen können, was weiß ich, beleidigen können", sagte der Torhüter und erklärte, dass er sogar für Derartiges Verständnis gehabt hätte. "Ich hätte alles hingenommen, in jeglicher Art und Weise und jeglicher Form, weil wir heute überhaupt nicht würdig waren, das Trikot zu tragen."

Genau das sei aber nicht geschehen, vielmehr empfand er die Reaktion des Anhangs als positiv. "Das macht es für mich noch schwieriger, dass die Leute so gut mit der Situation umgegangen sind."