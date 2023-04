Fan-Kritik an Bayern-Bossen: "Das macht mit mir nicht viel"

Kurz bevor das Champions-League-Aus feststand, entrollten Bayern-Fans ein kritisches Banner. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic reagierten darauf gelassen, Thomas Tuchel gab ein Versprechen ab.

Immer wieder wurden Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic am Mittwochabend auf der Tribüne der Allianz-Arena von den TV-Kameras eingefangen, ihre Mimik wurde dabei von Mal zu Mal nicht unbedingt besser. Und als das abermalige Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City schließlich so gut wie besiegelt war, mussten die Bosse des FC Bayern auch noch ein kritisches Banner in der Südkurve lesen.

"Ziele dürfen verfehlt werden - Werte des Vereins nicht! Führungspolitik hinterfragen!", forderte der harte Kern der FCB-Anhänger während der gesamten Schlussphase des Spiels in Großbuchstaben. Vor allem Vorstandschef Kahn und Sportvorstand Salihamidzic dürften sich angesprochen gefühlt haben.

Kahn: "Wir werden in uns gehen und uns viele, viele Fragen stellen"

"Ich glaube, dass die Leute uns ständig hinterfragen", reagierte Kahn nach dem Spiel, das mit einem wertlosen 1:1 zu Ende gegangen war, gelassen. Für den Klub gelte jetzt erst einmal "die Konzentration dem, was wir noch erreichen können". Doch danach "werden wir in uns gehen und uns viele, viele Fragen stellen", kündigte Kahn an.

Auf die Frage, was die zunehmende Kritik von Fan- und Medienseite mit ihm mache, antwortete der Rummenigge-Nachfolger: "Das macht mit mir nicht viel. Ich habe 14 Jahre hier gespielt, ich weiß, wie das ist, wenn man die Ziele hier nicht erreicht. Das geht ganz schnell, da kommt einfach Kritik hoch, das muss man akzeptieren, damit muss ich umgehen. Ich bin ja auch ein sehr reflektierender Mensch, nur im Moment habe ich wenig Zeit, über all das nachzudenken. Wir müssen schauen, dass wir diese Meisterchance nutzen. Und dann werden wir alle in Ruhe vieles, vieles überdenken."

Tuchel: "Alle im Verein geben ihr absolut Bestes"

Sportvorstand Salihamidzic versicherte, dass man sich immer hinterfrage. "Wir arbeiten für den Klub und versuchen, das Beste zu tun. Mit Kritik muss man natürlich leben, weil die Ergebnisse weggeblieben sind. Trotzdem stehe ich natürlich mit breiter Brust da, weil ich weiß, was wir für eine Mannschaft haben, was wir für einen Trainer jetzt haben, und wir werden alles dafür tun, dass der Erfolg auch in allen Wettbewerben wieder zurückkehrt."

Thomas Tuchel hatte das prominente Banner nach eigener Aussage "nicht gesehen". Dennoch stellte er klar: "Ich kann allen Fans versprechen, dass wir - und ich - auf die Werte des Vereins aufpassen werden. Ich habe das Uli Hoeneß versprochen, das habe ich Ihnen ja schon bei der Unterschrift gesagt." Die Kritik, wonach die Klubwerte verfehlt würden, teilte der Trainer nicht. "Ich finde, dass die Werte klar formuliert sind und dass alle - alle! - im Verein und an der Säbener Straße ihr absolut Bestes geben, nach diesen Werten zu leben. Und so werden wir weitermachen."