Fan-Kommission des DFB warnt vor Vertrauensverlust für Fanprojekte

Nach dem Wirbel um das Fanprojekt in Karlsruhe hat nun die Kommission Fans und Fankulturen des DFB und der DFL Stellung bezogen - mit einem eindringlichen Appell.

Was sich zuletzt rund um das Fanprojekt Karlsruhe abgespielt hatte, hatte bundesweit Beachtung gefunden. Auch die Kommission Fans und Fankulturen des DFB und der DFL hat sich mit den Vorgängen beschäftigt, bei denen Fanprojektmitarbeitern Beugehaft drohte, weil sie kein Zeugnisverweigerungsrecht haben. Sie waren von der Staatsanwaltschaft vorgeladen worden, um in einem Ermittlungsverfahren gegen Fans auszusagen.

"DFB und DFL investieren aus gutem Grund seit vielen Jahren gemeinsam mit den Kommunen und den Ländern in die Arbeit der sozialpädagogischen Fanprojekte", sagt Martin Fröhlich als Vorsitzender im Namen der Kommission, die auf ihrer jüngsten Sitzung gemeinsam Position zu der Thematik bezog. "Wir sind davon überzeugt, dass die Fanprojekte und deren Mitarbeitende positiven Einfluss auf junge Fußballfans nehmen, indem sie diese auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter begleiten. Ein gutes und stabiles Vertrauensverhältnis zwischen Fans und Mitarbeitenden der Fanprojekte ist hierbei von elementarer Bedeutung."

Das Dilemma der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fanprojekts Karlsruhe steht beispielhaft für alle sozialpädagogischen Fanprojekte. Martin Fröhlich

Die Erfahrung zeige, so Fröhlich weiter: "Wird dieses Verhältnis gestört, verlieren Fanprojekte das Vertrauen, und ihre Arbeit nimmt gravierenden Schaden, der kaum zu reparieren ist. Dessen müssen sich alle Beteiligten bewusst sein. Vor dem Hintergrund des aktuell nicht vorhandenen Zeugnisverweigerungsrechts appellieren wir, dass eine Einbeziehung in Ermittlungsverfahren von Fanprojekt-Mitarbeitenden immer nur als letztes Mittel und nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit erfolgen darf. Das Dilemma der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fanprojekts Karlsruhe steht beispielhaft für alle sozialpädagogischen Fanprojekte. Wir begrüßen es daher, wenn die Diskussion um ein Zeugnisverweigerungsrecht breit und in der Politik geführt wird."

Die Kommission Fans und Fankulturen war vor rund einem Jahr eingerichtet worden und soll nach DFB-Angaben "als gemeinsames Beratungs- und Fachgremium von DFB und DFL zu Themen" fungieren, "die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben".