Fan-Feature im Football Manager 2023: "Wir wollen jeden Klub einzigartig machen"

Im Football Manager 2023 geben auch die Fans ihre Einschätzung zu den Leistungen des virtuellen Trainers und Managers ab. Ein Feature, das jeden Verein realistisch abbilden soll. Dafür ist einiges an Aufwand nötig, wie uns der Entwickler erzählt.

Eines der neuen Features des Football Managers 2023 ist die Leistungsbeurteilung durch Fans. Gab es bis dato nur den Vorstand, der eine Note vergab, äußern sich nun auch die Fans zu Transfers, Ergebnissen oder Spielweise. Im Gespräch mit kicker eSport erläutert uns der Entwickler, auf welcher Basis die Fan-Profile erstellt werden und welche Kategorien es gibt.

Insgesamt sechs Profil-Typen sind im FM 23 vorhanden: Hardcore, Kerngruppe, Familie, Schönwetter, Unternehmer und lässig. Erstgenannte Gruppe stellt "den treuesten und leidenschaftlichsten Teil der Fangemeinde da". Der Kern "repräsentiert den durchschnittlichen Fußballfan", während Anhänger aus dem Bereich Familie "dazu neigen, gemäßigt und geduldig zu sein".

Ganz anders wiederum der Schönwetter-Fan. Dieser "ist besonders ungeduldig". Unternehmer interessieren sich dagegen "vor allem für die Einrichtung des Stadions und die Vermarktbarkeit des Vereins. Sollte es auf dem Platz mal nicht so laufen, ist davon auszugehen, dass der Casual-Fan-Typ eher nicht im Stadion aufzufinden ist. Er ist weniger leidenschaftlich und loyal als der durchschnittliche Fan", so Sports Interactive.

Notorische Chaos-Klubs auch im Football Manager?

Jeder Verein hat eine individuelle Aufteilung dieser Gruppierungen. Wie groß die Anteile jeweils sind, wird nicht zufällig ausgewürfelt, sondern nach gewissen Parametern oder gar der Realität bestimmt. Zum Vergleich: "Eine Mannschaft aus einer unteren Liga, die gegen den Abstieg kämpft, hat wahrscheinlich weniger Schönwetter-Fans in ihren Reihen. Das bedeutet, dass die allgemeine Anhängerschaft wahrscheinlich nachsichtiger ist, wenn der Fortschritt langsam ist. Ein Spitzenteam, das um den Titel kämpft, weckt jedoch wahrscheinlich ganz andere Erwartungen."

Welche das sind, kann im Abschnitt "Fanprofil" eingesehen werden. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, sinkt das Vertrauen der Anhänger. Und der Druck auf den Vorstand wächst. Bei Klubs wie dem FC Schalke 04 kann das auch im Spiel durchaus zu einer Entlassung führen, obwohl die sportlichen Ziele erreicht wurden. "Während der Vorstand eher dazu neigt, sich auf Ziele zu fokussieren - seien sie finanzieller oder strategischer Natur -, konzentrieren sich die Fans eher auf die Identität, die Leistungen gegen wichtige Rivalen und die Leistungen einzelner Spieler", erklärt der Entwickler.

Man muss bereit sein, "jeden Informationsfetzen" zu verschlingen

Damit die Verteilung der Anhängerschaft der Realität entspricht, beherbergt Sports Interactive ein Team "aus mehr als 1.300 leitenden Scouts und Assistenten auf der ganzen Welt". Über die Mitarbeiter erzählt SI: "Sie kennen sich in der Regel gut mit ihren lokalen Vereinen und Ligen aus, verfolgen regelmäßig Spiele der ersten Mannschaft und verschlingen jeden Informationsfetzen über ihren Verein oder ihre Liga. Egal, ob es sich um die Finanzen eines Vereins oder die Geschichte des Wettbewerbs handelt."

Wer dieser Aufgabe nachgeht, muss "bereit sein, Jugend- und Entwicklungsmannschaften zu beobachten, wo immer dies möglich ist, und den Wunsch haben, Spieler und Personal auf allen Ebenen so genau wie möglich darzustellen". Mittlerweile haben auch einige ehemalige Mitglieder des Teams "Scouting-Funktionen bei Vereinen wie Hertha BSC, dem FC Watford oder Plymouth Argyle übernommen".

Auch Einfluss auf den Vorstand wird ermittelt - Console Version ohne Fanprofil

Um die jeweiligen Fan-Attribute für jeden Verein festzulegen, wird jedes Attribut auf einer Skala von 1 bis 20 gemessen. Diese Attribute umfassen Dinge wie Loyalität sowie Leidenschaft und spiegeln das Wesen einer Fangemeinde wider. Verwendet wird das dann in Kombination "mit anderen Faktoren wie dem Ruf des Vereins, dem Ruf der Liga und dem historischen Erfolg, um ein Bild der Fangemeinde eines jeden Vereins zu erstellen".

Aus diesen Berechnungen ergeben sich die Prozentsätze. "Unsere Scouts wurden auch gebeten, den Einfluss einer Fangemeinde auf den Vorsitzenden oder Geschäftsführer zu berücksichtigen, um die Kennzahl 'Einfluss der Fans auf den Vorstand' zu ermitteln. Auch dies geschah mit einer Skala von 1 bis 20. Wir wollen jeden Klub einzigartig machen", schließt Sports Interactive ab.

Wie bereits in unserem Test geurteilt, bringt das Feature Leben in das Spiel. Allerdings: Nicht jeder Spieler des Football Manager kommt in den Genuss. Denn in der Console Version ist das Fanprofil nicht vorhanden. Ob das nächstes Jahr nachgeholt wird, ist unklar. Bekannt ist unterdessen, dass der FM 24 "der Letzte seiner Art" wird.