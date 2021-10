Fan-Eklat bei Hansa: "Unfassbar, pietätlos und menschenverachtend"

Einige "Fans" von Hansa Rostock haben beim Spiel gegen den SV Sandhausen mit einem menschenverachtenden Banner für einen Eklat gesorgt. Jetzt schaltet sich sogar der Innenminister des Landes ein und fordert den Verein zum Handeln auf.

Nachdem während des Heimspiels von Hansa Rostock auf der Tribüne ein Banner gezeigt wurde, das sich respektlos und abfällig auf den Tod eines jungen Polizeibeamten aus Hamburg bezieht, distanzierte sich der Klub zunächst "von diesem beschämenden Banner und verurteilt diese Pietätlosigkeit aufs Schärfste".

Polizei Hamburg "entsetzt"

Zudem entschuldigte sich der Verein bei den Angehörigen des verstorbenen Beamten. Noch während des Spiels sei laut Vereinsangaben unter anderem die Polizei und der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern kontaktiert worden. "Wir sind entsetzt über so viel Niedertracht und Pietätlosigkeit", twitterte die Polizei Hamburg auf das Banner bezugnehmend. Der 24-Jährige verstarb laut der Hamburger Polizei nach einer Übung im Rahmen der Basisausbildung in Mecklenburg-Vorpommern.

Hansa Rostock - Vereinsdaten Gründungsdatum 28.12.1965 Vereinsfarben Weiß-Blau Hansa Rostock - Vereinsdaten Gründungsdatum 28.12.1965 Mitglieder 17.407 Vereinsfarben Weiß-Blau Anschrift Kopernikusstraße 17 c

18057 Rostock

Telefon: (03 81) 49 99 91 0

Telefax: (03 81) 49 99 97 0

E-Mail: info@fc-hansa.de Internet www.fc-hansa.de/ Vereinsinfo

In diesem Zusammenhang reichen Distanzierungen und Entschuldigungen des Vereins nicht mehr aus. Innenminister Torsten Renz

Eine Reaktion von Innenminister Torsten Renz ließ nicht lange auf sich warten. "Das, was dort gezeigt wurde, ist schlichtweg unfassbar, pietätlos und menschenverachtend", fand Renz klare Worte und nimmt jetzt für die Zukunft den Verein in die Pflicht: "Es kann nicht sein, dass bei Heimspielen des F.C. Hansa Rostock wiederholt Banner gezeigt werden, mit denen man verstorbene Polizisten verunglimpft und trauernden Familien zusätzlichen Schmerz zufügt. In diesem Zusammenhang reichen Distanzierungen und Entschuldigungen des Vereins nicht mehr aus. Ich erwarte, dass die Vereinsverantwortlichen mit aller Konsequenz Einfluss darauf nehmen, dass solche herabwürdigenden Banner gar nicht erst ins Stadion gelangen können."

Renz hat sich in einem Schreiben bereits an die Hamburger Polizei gewandt und sein Mitleid bekundet. Zudem werden die Streifenwagen des Landes mit Trauerflor ausgestattet.