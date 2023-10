Fan-Bündnis kritisiert EM-Vergabe

Die Entscheidung der UEFA, die EM-Endrunde 2032 in Italien und der Türkei auszutragen, sorgt beim Netzwerk von Fußballfans in Europa (FSE) für Unmut. Beide Länder hätten sich für Fans bislang nicht als gute Gastgeber erwiesen.

Die Vergabe der Europameisterschafts-Endrunde 2032 an Italien und die Türkei - eine reine Formsache, die am Dienstag offiziell bestätigt wurde - stößt auf Kritik. Das Fan-Bündnis Football Supporters Europe (FSE) zeigte sich in einer via Homepage und Social Media veröffentlichten Mitteilung "besorgt" über die Entscheidung. "Beide Länder haben eine berüchtigt schlechte Bilanz bei der Aufnahme von Fans, und die Entfernung zwischen ihnen wird erhebliche ökologische und finanzielle Auswirkungen auf die Fans haben, die die Spiele besuchen."

"Öffentlich und wiederholt versagt, Fans angemessen zu empfangen"

Sowohl Italien als auch die Türkei hätten in der Vergangenheit "öffentlich und wiederholt versagt, Fans angemessen zu empfangen". Im Juni sorgte etwa das Abreise-Chaos rund um das Champions-League-Finale in Istanbul für Schlagzeilen. Beide Länder müssten ihre Beziehungen zu den Fußball-Anhängern in den nächsten neun Jahren grundlegend reformieren und gründlich überdenken, "um akzeptable internationale Gastgeberstandards zu erreichen", fordert das Bündnis in seinem Statement weiter.

Das UEFA-Exekutivkomitee vergab die Endrunde 2032 mangels Gegenkandidaten am Dienstag an die beiden Länder, nachdem die Verbände aus England, Schottland, Nordirland, Wales und Irland mit ihrer gemeinsamen Bewerbung den Zuschlag für 2028 bekommen hatten.