Fan-Ausschreitungen in der Relegation: Bielefeld reagiert und distanziert sich

Der DSC Arminia Bielefeld hat zu den Eskalationen seitens der eigenen Fans im Relegations-Hinspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden Stellung genommen - und dankte unter anderem dem Schiedsrichter.

Auf und neben dem Platz ein Tiefpunkt aus Sicht der Arminia: Das Relegations-Hinspiel in Wiesbaden. IMAGO/Eibner

Arminia Bielefeld steht mit mindestens einem Bein in der 3. Liga. Der desolate Auftritt der Ostwestfalen im Relegations-Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden (0:4) wurde jedoch vom Fehlverhalten der eigenen Anhänger überschattet. Es waren unter anderem Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock in Richtung Rasen geflogen: DSC-Angreifer Theo Corbeanu wurde nur um ein Haar nicht getroffen, Co-Trainer Niklas Klasen klagte anschließend über Hörprobleme, nachdem ein Böller in seiner Nähe explodiert war. Zudem hatten einige Zuschauer versucht über den Zaun aufs Spielfeld zu klettern.

Wir distanzieren uns von jeder Form von Gewalt, wir verurteilen das Abschießen von Leuchtraketen aus dem Block. Arminia Bielefeld in einer Stellungnahme

Inzwischen hat der Noch-Zweitligist reagiert und die Vorfälle vom Freitagabend als "inakzeptable Grenzüberschreitungen" bezeichnet. "Wir distanzieren uns von jeder Form von Gewalt, wir verurteilen das Abschießen von Leuchtraketen aus dem Block und das Zünden und Werfen von Böllern auf den Platz", hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Statement auf der Vereinswebseite. Zudem bat Bielefeld öffentlich um Entschuldigung beim SV Wehen.

Das Verhalten einiger Fans passe demnach "nicht zu unserem Verständnis, wie wir in der Gesellschaft und beim Fußball miteinander umgehen wollen." Dementsprechend dankbar zeigte man sich, dass das Unparteiischen-Gespann die Partie ab der 82. Spielminute (unmittelbar nach dem 4:0 aus Wiesbadener Sicht) unterbrochen und danach im Rahmen der Umstände solide zu Ende geleitet hatte. "Dem Schiedsrichterteam um Benjamin Brand und den Verantwortlichen von DFL und DFB gebührt unser Dank, in einer hochangespannten Situation besonnen agiert zu haben", heißt es.

Arminia bedankt sich auch bei Klos

Deeskalierend hatte auch Vereinslegende und Arminia-Kapitän Fabian Klos eingegriffen. Der Rekordtorschütze schaffte es zwar nicht vollends, aber immerhin halbwegs, den eigenen Fan-Anhang zu besänftigen. Klos sei ein "Muster von einem Vorbild" gewesen, schrieb der Verein. "Unser Dank gilt Fabi für sein Auftreten im Dialog mit Fans, Schiedsrichtern, Gegnern und Öffentlichkeit."

Für die Arminia wird es nun darum gehen, die negativen Geschehnisse schleunigst aus den Köpfen zu verdrängen, um eine Minimalchance auf das sportliche Wunder zu wahren. Am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht in der Schüco-Arena bereits das Relegations-Rückspiel an. Dann wird man sich den eigenen Fans erneut stellen müssen.