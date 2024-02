Fan-Ausschluss beim nächsten Gastspiel: UEFA bestraft FC Bayern

Der FC Bayern darf für sein nächstes Auswärtsspiel in der Champions League keine Tickets verkaufen. Die UEFA bestrafte damit das Verhalten von Anhängern im Spiel bei Lazio Rom.

Fehlverhalten in Rom: Fans des FC Bayern. IMAGO/Action Plus

Wie die Disziplinarkammer der UEFA mitteilte, wird damit eine Strafe aus dem Oktober 2023 vollstreckt, die damals noch zur Bewährung ausgesetzt worden war. Damals hatte die UEFA das Werfen von Gegenständen und das Abbrennen von Pyrotechnik beim Gruppenspiel in Kopenhagen sanktioniert und angekündigt, dass bei erneuten Vorkommnissen ein Spiel unter Ausschluss der eigenen Fans drohe.

Diese Strafe setzt der Verband nun um. Wie es in der Mitteilung heißt, darf der Zweitplatzierte der Bundesliga für sein nächstes Gastspiel in einem UEFA-Wettbewerb keine Tickets an seine Auswärtsfans verkaufen. Grund dafür ist das erneute Fanverhalten der Bayern-Anhänger beim Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Lazio Rom am 14. Februar (0:1). Damals war im Gästeblock Pyrotechnik abgebrannt worden, außerdem hatten die Fans des deutschen Rekordmeisters Gegenstände in den Innenbereich geworfen.

Aufgrund dieser Vorkommnisse wurde der FC Bayern vom europäischen Verband außerdem mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.750 Euro belegt - davon entfallen 10.500 Euro auf das Werfen von Gegenständen und 40.250 Euro auf das Abbrennen der Feuerwerkskörper. Noch vor dem letzten Auswärtsspiel der Gruppenphase bei Manchester United Mitte Dezember hatte der Verein einen Appell an seine Anhänger gerichtet, "in Zukunft unbedingt auf Pyrotechnik im Stadion zu verzichten und auch jegliches weiteres Fehlverhalten zu unterlassen". In Manchester erhörten die Fans diese Aufforderung offenbar noch - in Rom dann aber nicht mehr.

Sollte der FC Bayern beim Rückspiel gegen Lazio am kommenden Dienstag noch den Hinspiel-Rückstand aufholen und das Viertelfinale erreichen, dürfte der Klub also für das Auswärtsspiel in der kommenden Runde keine Tickets an die eigenen Fans verkaufen. Bei einem Ausscheiden beträfe der Fan-Ausschluss das erste Auswärtsspiel in der kommenden Saison.