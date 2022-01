Famose Aufholjagd: Rekordmann Nadal gewinnt Finale der Australian Open gegen Medvedev

Nach einer irren Aufholjagd hat sich Rafael Nadal den Titel bei den Australian Open gesichert und damit einen neuen Major-Rekord aufgestellt. Daniil Medvedev verspielte einen 2:0-Satzvorsprung.

Zunächst sah wenig nach einem Triumph Nadals aus - der erste Satz war bereits eine klare Sache. Medvedev dominierte den Durchgang gegen einen Nadal, der sich 16 unerzwungene Fehler leistete und auffallend stark schwitzte. Leichte Zweifel an der Fitness des 35-Jährigen kamen auf nach dem 2:6-Satzverlust.

Der Spanier zerstreute diese in Durchgang zwei. Nach dem besten Ballwechsel der gesamten Partie (40 Schläge) holte sich der vom Publikum klar favorisierte Nadal die ersten beiden Breakbälle, den zweiten nutzte er zur 3:1-Führung. In einem zerfahrenen Durchgang mit mehreren Breaks und einem vergebenen Satzball für Nadal musste schließlich der Tiebreak entscheiden - und wieder startete Medvedev eine kleine Aufholjagd. Der Russe drehte ein 3:5 in ein 7:6 und holte sich somit auch den zweiten Durchgang, in dem ein platzstürmender Fan einen Schockmoment verursacht hatte. Der protestierende Mann trug ein Banner mit der Aufschrift "Schafft die Internierung von Flüchtlingen ab", er wurde von den schnell reagierenden Sicherheitskräften vom Court befördert.

Danach kam endgültig der Kämpfer in Nadal zum Vorschein. Die Topspinmaschine aus Mallorca wehrte sich tapfer gegen einen Medvedev, der sich von der Stimmung gegen ihn bis dahin nicht hatte anstecken lassen. Vier Breakbälle wehrte Nadal bei 2:3 ab, erarbeitete sich bei 4:4 zwei eigene und nutzte den zweiten, während Medvedev sich dann eben doch, wie so oft in diesem Turnier, mit dem Publikum anlegte und ironisch Beifall spendete. Nadal gewann das folgende Aufschlagspiel mit Top-Tennis zu null - 6:4! Oberkörperfrei diskutierte Medvedev nach dem Satzverlust mit dem Schiedsrichter. "Kannst du den Leuten sagen, dass sie Idioten sind, wenn sie nach dem ersten Aufschlag reinbrüllen?", fragte Medvedev. Der Referee verneinte.

Medvedevs nächste Provokation - Nadal gewinnt nach irrem Finish

Die wichtigere Frage war: Würde nun die große Aufholjagd des Australian-Open-Siegers von 2009 folgen? Es sprach viel dafür. Medvedev leistete sich bei Breakball einen Doppelfehler, zeigte dem Publikum wieder den ironischen Daumen nach oben und ließ sich von den Physios am linken Oberschenkel behandeln. Es blieb jedoch wild: Re-Break Medvedev, Re-Re-Break Nadal, obwohl er erst den siebten Versuch nutzen konnte. Einen Satzball bei 5:3 ließ der Linkshänder noch liegen, doch bei eigenem Aufschlag machte er den Sack zu. 2:2, der fünfte Durchgang musste entscheiden.

Erstmals so richtig die Nase vorn hatte Nadal nach dem Break zum 3:2, mit einer krachenden Vorhand longline machte er es perfekt. Danach brachte der Spanier ein Aufschlagspiel, das fast 14 Minuten dauerte, zum 4:2 durch, schlug bei 5:4 zum Matchgewinn auf - Pustekuchen. Medvedev schaffte trotz 0:30 das Break. Den Wahnsinn perfekt machte das Re-Break Nadals, der also zum zweiten Mal zum Turnier-Gewinn aufschlug, wieder 30:0 führte - und diesmal das Match heimbrachte! 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 und 7:5 nach 5:24 Stunden hieß es am Ende, der Rest war eine einzige Siegesfeier Nadals in der kochenden Rod Laver Arena. Medvedev gratulierte fair und saß danach mit leerem Blick lange auf der Bank.

Mal wieder zugebissen: Rafael Nadal. AFP via Getty Images

Nadal wird wohl auch kommendes Jahr in Melbourne sein

Seine gute Laune fand der Russe aber schnell wieder. Medvedev sagte mit einem Lächeln, er hätte gehofft, Nadal werde "ein bisschen müde, doch das wurde er nicht". Nadal begrüßte die Zuschauer - Ortszeit bereits weit nach Mitternacht - mit einem "Guten Morgen". Medvedev nannte er "fantastisch, du wirst diese Trophäe nicht nur einmal holen. Es ist eines meiner emotionalsten Matches in meiner Tennis-Karriere - und diesen Moment mit dir zu teilen, das ist eine Ehre für mich." Der 35-Jährige erklärte zudem, er werde wohl auch im kommenden Jahr wieder hier sein: "Eigentlich dachte ich, dass das vielleicht meine letzten Australian Open sind. Jetzt habe ich aber viel Energie, weiterzumachen."

Der zweite Sieg bei den Australian Open nach 2009 bedeutet zugleich, dass Nadal seinen Dauerrivalen Novak Djokovic nicht nur in puncto Anzahl von Major-Titeln (21:20) übertroffen hat, er ist nun auch nach dem Serben der zweite Spieler, der in der Open Era jedes Major mindestens zweimal gewann - vor Einführung des Profi-Tennis war dies auch noch Roy Emerson und Rod Laver gelungen. Medvedev verpasste unterdessen seinen zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Event nach seinem Sieg bei den US Open im vergangenen September.