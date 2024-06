"Familienangelegenheit": Foden reist "vorübergehend" in die Heimat

Gareth Southgate muss zumindest kurzzeitig auf Phil Foden verzichten. Der 24-Jährige flog aufgrund einer Familienangelegenheit zurück nach Großbritannien.

Keine 24 Stunden nach dem letzten EM-Gruppenspiel gegen Slowenien (0:0) befindet sich Phil Foden wieder in seiner Heimat. Wie der englische Verband mitteilte, ist der Mittelfeldspieler "wegen einer dringenden Familienangelegenheit vorübergehend nach Großbritannien zurückgekehrt". Medienberichten zufolge sei der Grund für die Abreise die Geburt seines dritten Kindes.

Sollten sich die Berichte bestätigen, dürfte ein Einsatz am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Achtelfinale nicht gefährdet sein. In den drei Gruppenpartien enttäuschte der amtierende Spieler des Jahres der Premier League genaue wie zahllose Nationalmannschaftskollegen (kicker-Durchschnittsnote 3,83). Obwohl Foden immer als Linksaußen in der Startelf stand, wartet er noch auf seinen ersten Scorerpunkt.

Sterling hatte 2022 das WM-Camp verlassen

Dass ein Akteur vorübergehend von einem Großereignis abreist, ist für Gareth Southgate nichts Neues. So war bei der WM 2022 in Katar Raheem Sterling aufgrund eines Einbruchs kurzzeitig in die Heimat geflogen. Der Außenspieler war allerdings rechtzeitig zum Viertelfinale zurück, konnte aber als Joker das Aus gegen Frankreich nicht verhindern (1:2).

Auf wen die Three Lions derweil in der Runde der letzten 16 treffen, entscheidet sich am Abend. Sollten die hoffenden Ungarn heute auf der Couch den Einzug feiern, kommt es zu einem namhaften Duell. Denn in diesem Fall wäre Englands Gegner die Niederlande. Sollten sich aber die Dritten der Gruppe E und F für die K.-o.-Runde qualifizieren, würde die Southgate-Elf auf den Dritten der Gruppe E treffen (Rumänien, Belgien, Slowakei oder Ukraine).