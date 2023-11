Familiäre Rückendeckung: Chefcoach Görner sitzt beim FSV Frankfurt "fest im Sattel"

Der FSV Frankfurt hinkt seinen Erwartungen in dieser Spielzeit weit hinterher. Drei Niederlagen am Stück haben die Schwarz-Blauen bedrohlich nahe an die Abstiegszone rutschen lassen. Die Frage nach einem möglichen Trainerwechsel stellt sich am Bornheimer Hang aber noch nicht.

Es ist nur ein schwacher Trost für den FSV Frankfurt. Wenn der erste Rückrundenspieltag am kommenden Sonntagnachmittag vorbei ist, wird man in der Tabelle auf jeden Fall nicht noch weiter hinten stehen. Rückschritte in der Tabelle hatte der Traditionsverein, der vor 83 Jahren das Endspiel um den deutschen Pokal erreichte, in den vergangenen Wochen aber so einige machen müssen. Nach dem 3:0 über den VfR Aalen in der zweiten Oktoberhälfte hatte der FSV auf dem elften Rang gestanden, knapp einen Monat später rutschten die Schwarz-Blauen mit einem völlig verdienten 0:2 bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - es war die dritte Niederlage in Folge - nun auf den 15. Platz ab. Bei der aktuellen Tabellensituation in der 3. Liga müsste der FSV absteigen - fünftklassig spielten die Bornheimer noch nie, und dies wäre dann ausgerechnet im Jubiläumsjahr 125 der Fall.

Trotz der angespannten sportlichen Lage bewahrt man im Frankfurter Osten die Ruhe. Auch Trainer Tim Görner steht nicht zur Debatte. "Er sitzt zu hundert Prozent fest im Sattel", sagen unisono der Geschäftsführer Patrick Spengler, der mit seinem Kollegen Robert Lempka bei einer Entlassung das letzte Wort hätte, und Präsident Michael Görner. Letzterer ist der Vater des Trainers, eine besondere Konstellation.

Zwischen Träumen und der Realität

"Generell sind wir hinter unseren Erwartungen zurück", sagt Görner senior. Das ist klar, nach Platz fünf und Hessenpokalsieg 2022/23 hatten die FSV-Verantwortlichen im Sommer noch einen Rang im vorderen Tabellendrittel angepeilt. Davon ist die Mannschaft aktuell mindestens neun Plätze und zehn Punkte entfernt. In den restlichen vier Partien bis zur Winterpause will der FSV zumindest noch auf den 13. Platz hochkommen - dieser reicht definitiv zum Klassenerhalt.

Am Sonntag (14 Uhr) bekommen es die Frankfurter auswärts mit einem Gegner zu tun, der fast schon dazu verdammt ist, zu gewinnen, wenn er die sofortige Rückkehr in die Oberliga vermeiden will: TSV Schott Mainz. "Beide werden sich ins Zeug legen", geht Präsident Görner von einem engen Match aus. Wie schon im Hinspiel: Da kassierte der FSV in der 90. Minute das 1:3 - und schaffte mit drei Treffern in der Nachspielzeit tatsächlich noch die Wende. "Mit einem Kraftakt", sagt Görner, sei dies gelungen, auch das nötige Selbstvertrauen sei vorhanden gewesen. Doch davon ist dreieinhalb Monate später nicht mehr viel übrig. "Die Einstellung muss stimmen, davon bin ich auch überzeugt. Wir brauchen auch Spielglück", sagt er.

Die Pros und Contras des FSV-Kaders

Im Laufe der Hinrunde hatte sich herausgestellt, dass der Abgang von Torjäger Cas Peters (Alemannia Aachen) nicht zu kompensieren ist. Auch Innenverteidiger Noel Knothe, Mittelfeldakteur Leon Müller (beide Kickers Offenbach) und Außenverteidiger Manuel Reutter (Chemnitzer FC) konnten nicht adäquat ersetzt werden. Dass der Kader in der Breite stärker ist als in der vergangenen Spielzeit, zahlte sich nicht aus; die Verletztenliste war allerdings teilweise lang.

Nach vielen Ausfällen in Fulda dürfte sich die Personallage fürs Mainz-Spiel etwas entspannen. Die gesperrten Ahmed Azaouagh und Felix Metzler kehren zurück, offen ist dies noch bei den angeschlagenen Aziz Bouhaddouz, Giorgio del Vecchio, Amid Khan Agha und Onur Ünlücifci. Wegen der fünften Gelbe Karte muss Tim Weißmann pausieren.