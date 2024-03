Familiäre Gründe: Cuc verlässt die TSG Pfeddersheim im Sommer

Die TSG Pfeddersheim befindet sich wieder auf Trainersuche. Chef-Trainer Mario Cuc wird den abstiegsbedrohten Oberligisten im Sommer freiwillig verlassen.

Mit der 0:4-Niederlage beim FK Pirmasens zum Restrunden-Auftakt hat die Mission Klassenerhalt der stark abstiegsbedrohten TSG Pfeddersheim einen herben Dämpfer abbekommen. Elf Punkte trennen die TSG aktuell vom rettenden Ufer, dessen Erreichen in dieser Saison ohnehin einer Herkulesaufgabe gleicht. Im gnadenlosen Abstiegskampf der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar muss aktuell die halbe Liga um den Klassenerhalt zittern. Bis zu acht Teams müssen am Ende der Saison den Gang in die Sechstklassigkeit antreten.

Dass aller Voraussicht nach die TSG Pfeddersheim eines dieser acht Teams sein wird, hätte laut Vereinsangaben zwar nichts am Vertrauen in Chef-Trainer Mario Cuc geändert, dennoch muss sich TSG zeitnah nach einem neuen Übungsleiter umsehen. Cuc, der erst seit Sommer 2023 bei der TSG im Amt ist, wird den Verein am Saisonende freiwillig verlassen, das gab der Oberligist am Dienstagabend bekannt.

Der Grund für Trennung sei familiärer Natur. "Ich bin Papa und Ehemann, dem möchte ich auch mehr nachkommen“, wird Cuc in der Meldung des Vereins zitiert. In der laufenden Saison werde der scheidende Trainer aber weiter alles Mögliche tun, um die Klasse zu halten. "Das bin ich dem Verein und den Jungs einfach schuldig", verspricht Cuc.