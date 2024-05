"Familiär eine besondere Bindung": VfB holt Werder-Stürmer Woltemade

Nun ist der Deal auch offiziell über die Bühne: Nick Woltemade verlässt Werder Bremen und wechselt zu Champions-League-Teilnehmer und Vizemeister VfB Stuttgart. Dort peilt der Stürmer den nächsten Karriereschritt an, ist aber auch großer Konkurrenz ausgesetzt.

Er war vor dem 4:1 gegen Bochum einer von drei Profis, die bei Werder Bremen offiziell verabschiedet wurden. Nun steht der neue Arbeitgeber von Nick Woltemade auch offiziell fest: Wie erwartet, zieht es den Angreifer zu Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart, wo der 22-Jährige einen Vertrag bis 30. Juni 2028 unterzeichnete. Da sein Vertrag an der Weser im Sommer ausläuft, müssen die Schwaben keine Ablösesumme bezahlen.

"Nick hat in der vergangenen Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt und sich in der Bundesliga etabliert", wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zitiert: "Er ist ein wuchtiger und gleichzeitig spielstarker Stürmer, dessen Weg wir sehr aufmerksam verfolgt haben. Wir sind davon überzeugt, dass Nick seine positive Entwicklung bei uns fortsetzt und ein wertvoller Faktor in unserem Offensivspiel wird."

Woltemade ist gebürtiger Bremer, nahm nach insgesamt zwölf Jahren bei Werder aber vor der Saison 2022/23 den Umweg über eine Leihe bei der SV Elversberg in der 3. Liga (31 Einsätze, zehn Tore, neun Assists), um anschließend so richtig in der Bundesliga anzukommen. 30 seiner insgesamt 41 Einsätze im deutschen Oberhaus machte Woltemade in der gerade abgelaufenen Saison (kicker-Notenschnitt 3,71).

Woltemade sieht "spannende Herausforderung"

Auf seine ersten Bundesligatore musste Woltemade lange warten, ehe ihm Anfang Mai gegen Borussia Mönchengladbach beim 2:2 direkt seine ersten und bis dato einzigen beiden Treffer in der deutschen Beletage gelangen.

"Ich empfinde von der ersten Kontaktaufnahme an pure Freude auf den VfB und bin sehr glücklich, dass ich ab Sommer Teil der Mannschaft bin", sagt Woltemade in einem ersten VfB-Statement: "Ich habe familiär eine besondere Bindung zum VfB und bin hochmotiviert, nun selbst dort spielen zu dürfen, wo ich in den Ferien als kleiner Junge oft beim Training begeistert zugeschaut habe. Ich freue mich sehr auf die spannende Herausforderung mit meinen neuen Mannschaftskollegen."

Wohl auch unabhängig davon, ob der VfB Stuttgart mit Serhou Guirassy (28 Tore, fünf Assists) und Deniz Undav (18 Tore, zehn Assists) seine herausragenden Stürmer der Saison 2023/24 halten kann, wird sich Woltemade großer Konkurrenz in Schwaben erwehren müssen. Einen Plan wird Trainer Sebastian Hoeneß aber für den deutschen U-21-Nationalspieler (sechs Einsätze, ein Tor) haben.