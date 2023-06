FAMEHERGAME: "Queen of FIFA" entthront - 'FabienneXIII' verliert Finale

Fabienne 'FabienneXIII' Morlok hat den Titel beim FAMEHERGAME-Bootcamp knapp verpasst. Im Finale misslang die Revanche gegen 'Cecilia_1707'. Für das dramaturgische Highlight hatte sie zwei Runden zuvor gesorgt.

Unter den Frauen im FIFA-eSport könnte sich in Zürich am Freitag eine Rivalität an der Spitze gefestigt haben. Wie schon im ECL-Endspiel vor knapp zwei Wochen unterlag 'FabienneXIII' der Brasilianerin 'Cecilia_1707' auch im Finale des FAMEHERGAME-Bootcamps. Die "Queen of FIFA", wie sie oft genannt wird, wurde somit zum zweiten Mal binnen kürzester Zeit entthront. Von Enttäuschung gezeichnet zeigte sie sich anschließend aber nicht.

"Natürlich ist es bitter", sagte 'FabienneXIII' nach dem Finale im Gespräch mit kicker eSport. "Aber man muss auch erst mal so weit kommen." In erster Linie sei sie "stolz" auf ihre Leistung, die sie ganz nah an den Titel gebracht hatte. An 'Cecilia_1707' war jedoch kein Vorbeikommen - im Turnierbaum sowie auf dem virtuellen Rasen. Maria Cecilia Rocha Fonseca Fernandes, wie die Brasilianerin mit vollem bürgerlichem Namen heißt, verteidigte weltmeisterlich.

"Der Schlüssel einer soliden Defensive"

Mit einer Fünferkette agierend, ließ sie kaum Gelegenheiten für die zuvor so torgefährliche 'FabienneXIII' zu. Kam doch mal ein Pass in ihren Strafraum an, hatte 'Cecilia_1707' noch ein Ass im Ärmel. "Sie hat den Torwart immer gut bewegt und ich habe den Überblick nicht behalten", meinte Morlok. Auch die Brasilianerin sah darin ihr Erfolgsrezept: "Gute Spielerwechsel sind der Schlüssel zu einer soliden Defensive", verriet sie nach dem gewonnen Finale.

Hätte sie das erste Tor geschossen, wäre es aus Morloks Sicht "ein anderes Spiel geworden". So allerdings entschied die Kontrahentin die erste Partie im Best-of-2 mit 2:0 für sich. Diese Hypothek konnte 'FabienneXIII' im Rückspiel nicht mehr stemmen, in der Gesamtabrechnung setzte 'Cecilia_1707' sich mit 4:1 durch. Ein unglücklicher Elfmeterpfiff gegen sie sorgte in der 71. Ingame-Minute des zweiten Spiels für den Endstand und die Entscheidung.

Last-Minute-Ausgleich und Elfmeter-Comeback

Allzu sehr hinterfragen muss sich 'FabienneXIII' ob ihrer fehlenden Durchschlagskraft im Finale wohl nicht. 'Cecilia_1707' kassierte im gesamten Turnier nur vier Gegentore, keine Gegnerin traf öfter als einmal gegen sie. Dass Morlok die größte offensive Herausforderung darstellen würde, ging aus dem Halbfinale hervor. Dort überrumpelte die FOKUS-Spielerin mit einem 7:0 (5:0 und 2:0) die Portugiesin Diana 'SLBDianaF7' Ferreira.

Höchste Konzentration für ein sensationelles Comeback im Viertelfinale. kicker eSport

Die meiste Spannung in der K.-o.-Phase hielt das Viertelfinale parat: 'FabienneXIII' musste gegen die Engländerin Lisa Manley alle Register ziehen. Auf ein 1:1 im Hinspiel folgte ein 2:2 im Rückspiel - und somit die Verlängerung. Dort ging Manley in der 110. Ingame-Minute in Führung. Morlok rannte in der Folge an, wurde noch geblockt (116.) und schoss über das Tor (117.). Als alles auf das Aus der Deutschen hindeutete, nahm der Wahnsinn seinen Lauf.

Manley spielte Sekunden vor dem Ende einen fatalen Fehlpass, 'FabienneXIII' blieb ruhig und legte den Ball vor dem Torhüter überlegt quer - 3:3. Im anschließenden Elfmeterschießen geriet sie wieder ins Hintertreffen, parierte aber den Matchball der Gegnerin. Diese scheiterte auch mit ihrem sechsten Versuch, während 'FabienneXIII' verwandelte und ins Halbfinale einzog. Eine Demonstration ihrer Moral und Nervenstärke.

"Jetzt ist sie die Zweitbeste der Welt"

"Fabienne sagte noch zu mir: 'Ich bin so schlecht im Elfmeterschießen'. Und ich meinte nur: 'Davon will ich nichts hören. Sei selbstbewusst, such dir eine Ecke aus und mach das Ding einfach rein'", erzählte DFB-Coach Matthias 'Stylo' Hietsch im Anschluss. Manley bezeichnete das Elfmeterschießen als "Mind-Games" und "sehr hart". Letztlich sei es aber "ein tolles Spiel zum Zuschauen gewesen. Hoffentlich haben es die Leute zu Hause genossen".

Genossen hat 'FabienneXIII' trotz ihrer Finalniederlage das FAMEHERGAME-Event: "Es war auf jeden Fall cool, schon der Weg hierher über die Qualifikation. Ich hoffe, dass es sowas im nächsten Jahr noch mal geben wird." Sorgen, dass das wiederholte knappe Scheitern psychische Spuren hinterlassen könnte, müssen sich die Fans laut ihrem Vater nicht machen. "Fabienne und ich wissen, dass man erst mal ins Finale kommen muss", meinte Heiko Morlok.

Er war als Unterstützung mit seiner Tochter nach Zürich gereist - und stolz auf ihren Auftritt: "Sich gegen alle durchzusetzen, um im Finale gegen die Cecilia zu spielen, ist grandios. Man darf nicht vergessen, dass Fabienne das erst seit dreieinhalb, vielleicht vier Jahren macht. Und jetzt ist sie die Zweitbeste der Welt." Die FOKUS-eSportlerin werde "noch mehr arbeiten und ihr Gameplay verbessern. Ich glaube nicht, dass es ihr etwas ausmachen wird".

FOKUS wird zum Frauen-Powerhouse in FIFA

Aus dem DFB-Lager hatte auch Jennifer 'Jennii_Official' Kouchmeshki die Gruppenphase überstanden und das Viertelfinale erreicht. Dort musste die erst 16-Jährige sich Raquel 'CDT_RaquelTy' Martinho mit 0:3 geschlagen geben. Der Knackpunkt war die Harmlosigkeit in der Offensive. "Sie hat gut verteidigt, es war fast kein Durchkommen", resümierte 'Jennii_Official'. "Meine Schüsse waren außerdem unglücklich, ihr Torwart hat gut gehalten. Es war mehr drin."

Sie wolle "aus dieser Erfahrung lernen und es beim nächsten Mal besser machen". Gelegenheit dazu sollte sie bekommen, schließlich hat sie sich erst kürzlich gemeinsam mit ihrer älteren Schwester 'Laeticia' FOKUS angeschlossen. Dort steht auch 'FabienneXIII' unter Vertrag. Die eSport-Organisation schickt sich an, das weibliche Powerhouse der deutschen FIFA-Szene zu werden. Welchen Stellenwert diese international hat, haben Morlok & Co. gerade wieder gezeigt.