"#FameHerGame": Initiative für FIFA-Gamerinnen startet in Phase 1

Der FIFA-eSport ist weiterhin eine Männerdomäne. FIFAe und DFB wollen daran etwas ändern. Die Initiative "#FameHerGame" soll jungen FIFA-Zockerinnen eine einmalige Erfahrung bescheren.

Historisch war der Erfolg im Doppel von Hertha BSC gegen Hansa Rostock am finalen Spieltag der Virtual Bundesliga Club Championship. Der Triumph der Alten Dame bedeutete den ersten VBL-Sieg mit weiblicher Beteiligung, hatte doch Marina 'Mari' Preradovic mitgewirkt.

Initiative als "idealer Start in den FIFAe-Kosmos"

Einerseits ein Meilenstein für die weibliche FIFA-Szene, verdeutlicht dies gleichermaßen, wie sehr der eSport weiterhin von Männern dominiert wird. Mit einer Initiative will die FIFAe dem nun entgegenwirken und explizit junge FIFA-Spielerinnen ansprechen und fördern. "#FameHerGame" heißt die Aktion, für die sich in Deutschland der DFB verantwortlich zeigt.

Ziel des Ganzen sei es laut des deutschen Verbandes, "Spielerinnen einen idealen Start in den FIFAe-Kosmos zu ermöglichen". Vorantreiben möchte der DFB so die Nachwuchsförderung und zielgerichtet junge Gamerinnen mit Potenzial finden, um sie in den professionellen eSport zu führen.

Mit FIFA 23 zur Frauen-WM nach Australien und Neuseeland

Genauer gesagt verstecken sich hinter dem Social-Media-tauglichen Namen eine Qualifikationsphase und zwei Bootcamps. In der Qualifikationsphase werden zunächst in zwei Turnieren am 17. und 20. April in FIFA Ultimate Team vier Spielerinnen bestimmt, die sich für das erste DFB-Bootcamp qualifizieren. Bei den vier Teilnehmerinnen handelt es sich um die Finalistinnen der beiden Turniere, für die Frauen sich hier anmelden können.

Das Bootcamp des DFB stehe dann "ganz im Rahmen des Wettkampfs". "Diverse Challenges" soll es geben, in denen die vier Teilnehmerinnen ihr Können unter Beweis stellen müssen. Begleitet werden sie dabei von Coaches der eNationalmannschaft, die sich jüngst für die Play-offs zum FIFAe Nations Cup qualifizierte. Diese Coaches nominieren nach Abschluss des DFB-Trainingslagers eine der vier Teilnehmerinnen, um an einem zweiten Bootcamp teilzunehmen, dann von der FIFAe.

Dort wartet auf die deutsche Vertreterin dann ein ähnliches Prozedere im Kreise internationaler Mitstreiterinnen - und ein attraktiver Preis. Gelingt im FIFAe-Bootcamp der Sprung unter die Top-Zwei, winkt eine All-Inclusive-Reise zur Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.