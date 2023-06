FAMEHERGAME: 'FabienneXIII' vertritt DFB bei FIFAe-Event in Zürich

Die DFB-Vertreterin für das FAMEHERGAME-Finale in Zürich steht fest, die Favoritin hat sich durchgesetzt. Bald darf sie sich auf internationaler Bühne beweisen.

'FabienneXIII' hat sich in der DFB-Endausscheidung der Initiative FAMEHERGAME gegen fünf weitere Kandidatinnen behauptet. Am 28. und 29. Mai versammelte der Verband die qualifizierten Finalistinnen in Frankfurt zu einem nationalen Bootcamp. Workshops, Content-Produktion und Diskussionen umfasste das Programm. Bei aller Förderung stand aber der Wettbewerb im Vordergrund.

Der DFB darf nur eine FIFA-Spielerin zum internationalen Finale nach Zürich schicken. Die Wahl fiel auf 'FabienneXIII', die über Pfingsten am stärksten überzeugen konnte. Nicht nur das Turnier zwischen den Spielerinnen gab hierfür letztlich den Ausschlag. Auch die Einschätzungen der DFB-eNationaltrainer Benedikt 'SaLz0r' Saltzer und Matthias 'STYLO' Hietsch flossen in die Entscheidung ein.

FIFA-Finalevent vom 14. bis 16. Juni

Außer 'FabienneXIII' nahmen Jessica 'FCSP_Jessy' Niebel, Lena 'RBLZ_Lena' Güldenpfennig, Marina 'Mari' Preradovic, Jennifer 'Jennii_Official' Kouchmeshki und Ebru 'RBLZ_Ebru' Önal teil. Am Ende entschied Morlok laut DFB "ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Spielerinnen" für sich. "Sie hat die gesamte Saison sehr stark und konstant performt", begründete der DFB seine Wahl weiter. Schon in FIFA 22 hatte 'FabienneXIII' als erste Frau überhaupt den Sprung in einen FGS-Qualifier geschafft.

Als Belohnung für ihre Leistungen im DFB-Bootcamp und generell in FIFA reist Morlok nach Zürich, wo vom 14. bis 16. Juni die FIFAe-Veranstaltung stattfindet. Es ist das erste Finalevent der FAMEHERGAME-Initiative. Die drei Tage stehen wie schon die DFB-Version unter dem Motto "Lernen, aber auch Liefern". Zahlreiche Experten werden die Teilnehmerinnen in verschiedenen Themen schulen. Ziel ist es, die Fähigkeiten der eSportlerinnen zu verbessern. Ihre persönliche und professionelle Entwicklung soll vorangetrieben werden.

Top-Duo reist kostenfrei zur Frauen-WM

Themenschwerpunkte sind nach Angaben der FIFA die Content-Erstellung, die mentale und körperliche Gesundheit, kompetitives Coaching und Medientraining. Anwenden müssen 'FabienneXIII' & Co. das Erlernte in einem zweitägigen Turnier, dessen Finalistinnen zur Frauen-WM nach Australien und Neuseeland reisen. Alle Kosten werden von der FIFA übernommen.

"Mit diesem hochmodernen Bootcamp unterstützt uns FIFAe bei unserer Mission, Frauen in der Fußballgemeinschaft zu stärken", sagt Sarai Bareman, Chief Women's Football Officer der FIFA. "Dieses Programm bietet Frauen in der Community die einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Netzwerke aufzubauen und ihr Selbstvertrauen auf dem digitalen Feld sowie außerhalb zu stärken."

Das Event solle zudem "das volle Potenzial vieler talentierter Spielerinnen in FIFAe freisetzen". 'FabienneXIII' ist eines der Aushängeschilder für FAMEHERGAME, sie ziert immer wieder die Werbeflächen. In Zürich erhält die FOKUS-Spielerin die Chance nachzuweisen, dass sie nicht nur in Deutschland die Nummer eins unter den Frauen sein kann.