Fambo verstärkt Burghausens linke Seite

Alexis Fambo (23) schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SV Wacker Burghausen an. Der Linksverteidiger war seit dem Sommer vereinslos. Der Deutsch-Franzose kennt die Regionalliga Bayern bereits von Stationen in Heimstetten und Unterhaching. "Alexis ist ein talentierter Spieler, der auf dem linken Flügel flexibel - sowohl defensiv als auch offensiv - eingesetzt werden kann", so Karl Heinz Fenk, Sportlicher Leiter. Seinen ersten Einsatz, so die Hoffnung der Wacker-Veranwortlichen, könnte Fambo bereits am Wochenende beim Kellerduell in Aschaffenburg bestreiten, wenn es um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht.