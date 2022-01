"Falschspieler" Stafylidis: Glücksfall Bochum

In Hoffenheim war er ein bisschen aufs Abstellgleis geraten. Die Ausleihe nach Bochum erwies sich für Konstantinos Stafylidis als Glücksfall.

Lange Zeit war er nur eine Randfigur, zudem warf ihn eine langwierige Schulterverletzung aus der Bahn. In Hoffenheim jedenfalls schien es für Konstantinos Stafylidis im Sommer nicht weiterzugehen, da kam der Ruf aus Bochum gerade zur rechten Zeit für den griechischen Nationalspieler.

Die einjährige Ausleihe ins Revier jedenfalls hat sich für ihn als Glücksfall erwiesen, und für seinen Verein natürlich auch. Ist er fit, dann ist der kampfstarke Außenverteidiger ein wichtiger Faktor in der Defensivabteilung des Aufsteigers.

Zuletzt fehlte der 27-Jährige, der sich in seiner griechischen Heimat mit COVID-19 angesteckt hatte, doch inzwischen steht er schon wieder auf dem Trainingsplatz und dürfte in der englischen Woche wieder zum Zuge kommen in der Startelf.

Ein Linksfüßer auf der rechten Seite

Dabei reüssiert der kantige Abwehrspieler eigentlich auf der falschen Seite. Als Linksfüßer sieht er sein bevorzugtes Revier auf der linken Seite, als Back-up für den Brasilianer Danilo Soares war er eigentlich eingeplant. Durchgesetzt hat er sich aber auf der rechten Seite: Als Cristian Gamboa ausfiel, erwies er sich als idealer Vertreter und hatte sich in der ersten Besetzung festgespielt.

"Er ist ein Mentalitätsspieler und zudem flexibel einsetzbar", hatte Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz bei der Ausleihe verkündet, und genau das sollte sich bewahrheiten. Jedenfalls wirft Stafylidis stets vollen Einsatz in die Waagschale und behauptet sich mit seiner aggressiven Spielweise; zudem sorgt er mit seinen Standards häufig für Torgefahr.

Und nun? Darf er demnächst wieder ran? Auf mehreren Positionen hat Thomas Reis die Qual der Wahl; der Bochumer Trainer hat bereits Härtefälle angekündigt. "Es werden sicher auch einige im Kader fehlen, die nach ihrer Trainingsleistung dazugehören müssten", so der VfL-Coach.

Während seiner Zwangspause ist natürlich ein bisschen Fitness verloren gegangen, doch lange dürfte es nicht mehr dauern, bis der kantige Grieche wieder auf dem Platz auftaucht: Für den VfL steht eine englische Woche an mit dem Doppelschlag gegen Mainz, zunächst in der Liga, am Dienstag im Pokal, am Samstagabend folgt das nächste Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Da ist abzusehen, dass "Falschspieler" Stafylidis wieder dringend benötigt wird.