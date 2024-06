Falschmeldung bei Tschechiens Sadilek - die Chance für Unions Kral?

Bei Tschechiens EM-Fahrer Michal Sadilek hatte der Verband zunächst verbreitet, er habe sich mit dem Rad während der Anfahrt aufs Trainingsgelände verletzt. Das stellte sich als Falschmeldung heraus - und eröffnet womöglich die Chance für einen Bundesligaprofi.

Michal Sadilek ist aus dem EM-Kader gestrichen worden. Der Mittelfeldspieler, der so gut wie sicher in der Startformation der Tschechen gestanden hätte, verletzte sich am Samstag am Bein. Geschehen ist der Unfall nicht wie zuvor vom Verband kommuniziert mit dem Rad während der Anfahrt aufs Trainingsgelände, sondern in Sadileks Freizeit in den Bergen von Schladming. Bei dem Profi von Twente Enschede wurde eine Schienbeinverletzung festgestellt, die von den Teamärzten mit vierzig äußeren und fünfundzwanzig inneren Stichen genäht werden musste.

Der Spieler ist dabei offenbar ein erhebliches Risiko eingegangen. Ob er damit auch gegen die internen Verbandsregeln verstieß, ist jedoch unklar, auch wenn Verbandssprecher Petr Sedivy dem widerspricht. So sei es zwar ein Fehler gewesen, dass der Verband die Öffentlichkeit nicht vollständig informiert habe, dennoch habe Sadilek "weder gegen die Mannschaftsregeln noch gegen andere interne Vereinbarungen verstoßen."

Erst am Montagabend nach der Generalprobe gegen Nordmazedonien wird Trainer Ivan Hasek entscheiden, ob er einen Ersatzspieler aufstellt. Eine Option soll Alex Kral von Union Berlin sein. Der 26-Jährige hat in der vergangenen Saison 24 Bundesligaspiele für die Köpenicker bestritten und dabei eine Durchschnittsnote von 3,97 erreicht.