Falscher Umgang mit Fans: Schon wieder versagt die UEFA - und die Polizei diesmal noch dazu

Das Stadionmanagement beim Finale der Königsklasse war fahrlässig miserabel. Die UEFA muss diese Endspiel-Schande aufarbeiten - aufrichtig und selbstkritisch.

Man stelle sich vor, Moderator Jochen Breyer hätte in der Live-Übertragung vom Champions-League-Finale in Paris einfach mal davon gesprochen, Einheimische, Jugendbanden mit Migrationshintergrund aus den Banlieues in der Umgebung des Stade de France, wären über Zäune gestiegen und hätten versucht, ohne Tickets in die Arena zu gelangen. Der Aufschrei wäre groß gewesen. Und das zu Recht, denn zu diesem Zeitpunkt der Verzögerungen des Anstoßes für den FC Liverpool und Real Madrid wegen Sicherheitsbedenken konnte noch keiner ein konkretes Bild davon haben, was sich wirklich abspielte und bereits abgespielt hatte an den Eingängen. Der Vorzeigemann des ZDF korrigierte zwar den falschen Eindruck, den er auf "Fans" im Allgemeinen und hier Liverpool-Fans im Besonderen gelenkt hatte, sobald es geboten schien, doch unterm Strich bleibt: Politische Korrektheit und journalistische Sorgfalt bleiben leider öfter mal auf der Strecke, wenn es um die Beurteilung des Verhaltens von Fußballfans geht.

Das ist kein einfaches Thema und in seiner Komplexität kein primäres für Experten wie Christoph Kramer oder Per Mertesacker. Wer die An- und Abreise an Spieltagen seit Jahrzehnten nur aus dem Mannschaftsbus kennt, wird über die Bedingungen für Zuschauer kaum mitreden können und dürfte keine Ahnung haben von den feinen Merkmalen zur Unterscheidung bestimmter Gruppen und ihrem Auftreten.

Fast wäre eine Katastrophe heraufbeschworen worden

Die UEFA hingegen schon. Diesem Verband stehen ausreichend Erfahrung und externe Fachleute zur Verfügung. Doch das Stadionmanagement war wie schon beim Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers in Sevilla so fahrlässig miserabel, dass dies fast eine Katastrophe heraufbeschworen hätte. Flaschenhälse für Menschenmassen bei Zugängen und Kontrollen, obwohl die Gefahr durch gefälschte Tickets und den Schwarzmarkt gerade in St. Denis zu erwarten war, zeugen von einem mangelhaften Stressmanagement (Steuern, Führen und Kontrollieren des Publikums) seitens der UEFA und des Ordnungsdienstes. Das ließ sich am Tag danach bereits festhalten, bevor alle Ergebnisse einer Untersuchung der Ereignisse vorlagen. Die UEFA muss diese Endspiel-Schande selbstkritisch und aufrichtig aufarbeiten. Viele Betroffene und Beobachter der vergangenen Jahre haben allerdings berechtigte Zweifel, dass sie das tun wird, zumal ihre ersten offiziellen Erklärungen ("Fans zu spät", "Tausende mit gefälschten Tickets") bestenfalls mit der zweiten Aussage die halbe Wahrheit treffen.

Verband wie UFEA weitgehend machtlos gegen das Verhalten der Polizei vor Ort

Weitgehend machtlos ist ein Verband wie die UEFA, wenn es um das Verhalten der Polizei vor Ort geht. Wer so aggressiv und übergriffig vorgeht wie die Gendarmerie am Samstag beileibe nicht zum ersten Mal, versteht Fußballfans nur als Störer und potenzielle Gefahr. Und er will partout nicht verstehen, dass deren absolut friedliche Mehrheit geschützt werden will und vorbehaltlos geschützt werden muss.