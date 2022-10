Falscher Fokus: Glasners fatales Signal

Dass Eintracht Frankfurt in Bochum einen rabenschwarzen Nachmittag erlebte, ist auch Trainer Oliver Glasner anzulasten. Doch die Spieler sollten sich genauso hinterfragen.

Sebastian Rode hat es geahnt. Nicht ohne Grund hatte er nach dem 0:0 gegen Tottenham am vergangenen Dienstag mit Blick auf das Spiel in Bochum gewarnt. "Da wollen wir nicht, wie so oft als Eintracht Frankfurt, der Aufbaugegner sein." Pustekuchen! Mehr Aufbaugegner als das, was die Eintracht am Samstag beim zuvor sieglosen Schlusslicht bot, geht nicht.

Nur 107,4 Kilometer

Was nicht gepasst habe, wurde Markus Krösche gefragt. "Alles", antwortete der Sportvorstand. "Von der Einstellung über die Zweikampfhärte bis zu den fußballerischen Fähigkeiten. Wir waren überhaupt nicht da. So eine Leistung darf man einfach nicht abrufen." Die Mängelliste Krösches war bei weitem nicht vollständig. Mit in Summe 107,4 Kilometer liefen die Spieler so wenig wie seit dem 34. Spieltag der Saison 2018/19 nicht mehr.

Mit der aktuell intensiven Belastung ist das nicht zu erklären. Es ist schlicht und ergreifend eine Frage der Einstellung. Es hat sich in den letzten Jahren in Frankfurt eingeschlichen, dass dem internationalen Wettbewerb ein höherer Stellenwert als der Liga beigemessen wurde - teils bewusst, teils unterbewusst. Die vergangene Saison steht mit dem Europa-League-Titel und dem Abschneiden auf dem 11. Rang in der Liga genauso exemplarisch wie das fatale Signal, das Glasner im Vorfeld des Spiels sendete.

Fünf Wechsel und eine fragwürdige Systemumstellung

Das Problem waren nicht allein die vielen Wechsel in der Startelf, fünf an der Zahl, und auch nicht allein die fragwürdige Systemumstellung. Eine Pause für Makoto Hasebe war zwar unumgänglich, mangels Alternativen deshalb wieder auf eine Viererkerkette umzustellen, ein Trugschluss. Es war die Kombination aus beidem und dem unterschwelligen Hinweis an die Spieler: Es ist ohnehin viel wichtiger, was am Mittwoch gegen Tottenham passiert. Glasners Planung muss zwar vorrauschauend sein, doch diese Gedanken dürfen sich nicht auf seine Spieler übertragen. Im Kopf waren alle Beteiligten schon im Flieger nach London.

Es ist eine bittere Niederlage, für die ich mit meiner Aufstellung und meiner Systemumstellung zu 100 Prozent die Verantwortung übernehme. Oliver Glasner

Da kaum davon auszugehen ist, dass Glasner und der Mannschaft die Punkteausbeute in der Bundesliga egal ist, haben alle Beteiligten den VfL unterschätzt. Glasner dachte, er könne das Spiel gegen das Schlusslicht zur Regeneration nutzen, die Spieler meinten wohl, sie kämen mit ihrer Larifari-Herangehensweise irgendwie durch. Kapitän Rode bestätigte das indirekt. "Wieder mal fehlt uns die Konstanz. Wir können es nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen, gegen den Tabellenletzten zu spielen ..."

Dabei ist es ein Rätsel, wie das passieren kann. Denn es passiert immer wieder. Zum einen gegen Bochum, zum anderen generell gegen Klubs auf dem letzten Tabellenplatz. Nur zwei der letzten acht Duelle hat die Eintracht gegen Schlusslichter gewonnen. Die Eintracht ist außerdem nur einer von drei aktuellen Bundesligavereinen, gegen die Bochum eine positive Bilanz hat (25 Siege, 15 Remis, 23 Niederlagen). Erst vor rund einem Jahr verloren die Adlerträger ähnlich sang- und klanglos mit 0:2 an der Castroper Straße - übrigens wenige Tage nachdem in der Europa League Piräus mit 3:1 besiegt wurde.

Glasner übernimmt die Verantwortung

Den Akteuren auf dem Platz gab Glasner ein Alibi. "Es ist eine bittere Niederlage, für die ich mit meiner Aufstellung und meiner Systemumstellung zu 100 Prozent die Verantwortung übernehme", so der 48-Jährige. Er sei davon überzeugt, mit seinem Trainerteam die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die wohl wichtigste Folgerung heißt: Das System mit der Viererkette in der aktuellen Personalzusammenstellung in die Schublade zu stecken und diese nicht mehr zu öffnen.

Mannschaft und Trainer haben sich mit ihrem Verhalten auch selbst unter Druck gesetzt. Bleibt das anvisierte Erfolgserlebnis bei den Spurs am Mittwochabend aus, ist die Niederlage in Bochum doppelt ärgerlich.