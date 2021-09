Falsche Richtung: Saarbrücken hinterlässt "gemischte Gefühle"

In der Fremde will dem 1. FC Saarbrücken derzeit einfach kein Dreier gelingen. Dabei war der FCS in Meppen auf einem guten Weg. Die Elf hinterlässt bei Trainer Uwe Koschinat "gemischte Gefühle".

Nach 14 Minuten schien der Weg bereitet, nach Treffern von Adriano Grimaldi, der sein 200. Drittligaspiel bestritt, und Minos Gouras lag Saarbrücken früh bei den Emsländern in Front. Drei Unentschieden in Serie in der Fremde hatte der FCS zuletzt eingefahren, zu wenig, um ganz nach oben zu kommen. Am Ende stand diesmal ein 2:2, weil erst Luka Tankulic nach einem Foul von Torwart Daniel Batz die Meppener Torflaute von 280 Minuten per Elfmeter beendete und fünf Minuten vor dem Ende Willi Evseev mit seinem zweiten Jokertor in dieser Spielzeit der Ausgleich gelang.

Verdient, wie im Anschluss FCS-Coach Koschinat bei "MagentaSport" feststellte. Zwar habe seine Mannschaft "über einen langen Zeitraum ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht" und zunächst "hervorragend Chancen herausgearbeitet und verwertet", doch dann kam der Knacks - nach der Pause.

Da ging das Spiel "in eine Richtung", aus Sicht der Saarländer in die falsche. "Wir hatten Glück, dass wir nicht früher schon den Ausgleich bekommen", meinte Koschinat. Der FCS "hat sehr erwachsen gespielt in der ersten Halbzeit", merkte Meppens Trainer Rico Schmitt an, den zweiten Durchgang sah er "zu 100 Prozent an uns" gehen.

Das Fazit beider Trainer deckte sich dann auch. "Wir haben uns den Punkt verdient", so Schmitt, Koschinat muss aufgrund der zweiten 45 Minuten "mit dem Punkt leben", auch wenn es sich nach der 2:0-Führung "nicht gut anfühlt. Ich habe gemischte Gefühle."