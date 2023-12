"Falsche Neun", "Fake-Stürmer", "False 9" oder "Falscher Stürmer" - es gibt viele Bezeichnungen, die das gleiche Phänomen beschreiben.

Was ist die Falsche Neun im Fußball?

Die Falsche Neun bezeichnet eine taktische Variante im Fußball, bei der ein Stürmer, der normalerweise als Mittelstürmer agiert, immer wieder in eine tiefe Position zurückfällt. Die hängende Spitze ist eine taktische Variante im Fußball, die oft mit der falschen Neun in Verbindung gebracht wird. Die hängende Spitze beschreibt einen Offensivspieler, der sich zwischen den Linien der gegnerischen Verteidigung und dem Mittelfeld positioniert und sich in der Regel hinter den Flügelspielern befindet.

Ziel der Falschen Neun ist es, eine Lücke zwischen den Mittelfeldspielern und der Abwehr der gegnerischen Mannschaft zu schaffen. Damit stellt er die gegnerische Mannschaft vor ein Dilemma.

Was sind die Aufgaben der Falschen Neun?

Die Aufgabe der Falschen Neun ist es, die gegnerischen Abwehrspieler zu verunsichern und mehr Raum für die Mitspieler im Mittelfeld zu schaffen. Die Falsche Neun muss sich in eine tiefere Position zurückziehen und somit eine Lücke in der gegnerischen Verteidigung aufbrechen. Infolgedessen können die Mitspieler diesen Raum nutzen, um ein schnelles Kombinationsspiel zu öffnen, Pässe in die Tiefe zu spielen und Torchancen zu nutzen. Eine Falsche Neun muss technisch versiert und kreativ sein. Zudem muss sie sich in den Raum zwischen den Verteidigern und dem Mittelfeld bewegen können. Hier gibt es für die Mitspieler eine weitere Anspielsituation, um im Mittelfeld eine Überzahlsituation zu schaffen.

Bekannte Falsche Neun

Ein bekanntes Beispiel für einen Falschen Neuner ist Lionel Messi. Messi hat in der Rolle der False 9 zahlreiche Tore erzielt und für seine Mitspieler eine Vielzahl an Torchancen kreiert.