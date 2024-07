Falsche EM-Upgrades in FC 24? EA SPORTS fehlt die Linie

Innerhalb der FUT-Community herrscht Verwirrung über zwei Upgrades für "Make your Mark"-Karten in FC 24. EA SPORTS agiert uneinheitlich bei der Bewertung der Kriterien - Fehler oder Kalkül?

Ibrahima Konaté hat bei der EM noch keine Sekunde gespielt - seine "Make your Mark"-Karte ist trotzdem verbessert worden. kicker eSport/EA SPORTS/IMAGO/NurPhoto

"Make your Mark" zeichnet sich im Gegensatz zur anderen EM-Promo "Path to Glory" durch den individuellen Ansatz aus. Die Upgrades erfolgen anhand der Leistungen der realen Spieler, die auf den FUT-Spezialkarten abgebildet sind - sie sind nicht abhängig vom Teamerfolg. Einsätze, Weiße Westen und Scorerpunkte entscheiden über Steigerungen in FC 24. Weswegen etwa die Inklusion von Deutschlands klarer Nummer 2 Marc-André ter Stegen nicht unbedingt sinnvoll erscheint.

Bei Ibrahima Konaté und Ferland Mendy war das anders. Die beiden französischen Verteidiger durften sich Chancen auf EM-Einsätze ausrechnen - auch wenn ihnen diese noch nicht vergönnt waren. EA SPORTS integrierte ihre "Make your Mark"-Objekte erst nach Turnierstart in FUT. Zu diesem Zeitpunkt hatte Frankreich bereits das erste Gruppenspiel absolviert. Kein Problem: Der sportliche Fortschritt in Richtung Upgrades wurde den später hinzugefügten Items schließlich angerechnet.

Mittelstädt-Vergleich: Mit zweierlei Maß gemessen

So auch bei Konaté und Mendy - obwohl sie diesen laut Promo-Logik überhaupt nicht verdient hatten. Beide "Make your Mark"-Karten wurden mit 96 Gesamtpunkten veröffentlicht, stehen inzwischen aber bei 97 Zählern. Das ist den beiden gegentorlosen Gruppenspielen der Franzosen gegen Österreich (1:0) und die Niederlande (0:0) zu verdanken. Die entscheidende Frage bleibt: Sollten Konaté und Mendy diese Upgrades überhaupt bekommen, wenn sie doch nicht gespielt hatten?

Ein Blick über die restliche Kampagne macht das Vorgehen von EA SPORTS äußerst fragwürdig. Maximilian Mittelstädt etwa hat noch keinen Bonus auf das Overall-Rating seines "Make your Mark"-Objekts erhalten. Obwohl Deutschland inzwischen auch zwei Zu-Null-Spiele bestritten hat. Der Stuttgarter Linksverteidiger kam allerdings nur beim 2:0 gegen Ungarn zum Einsatz, weswegen er die Kriterien mutmaßlich nicht erfüllt.

Noch bezeichnender ist der Vergleich zu ter Stegen, der genau wie Konaté und Mendy noch gar nicht gespielt hat - aber wie Mittelstädt kein Upgrade hat. Es wird also mit zweierlei Maß gemessen.

Es wäre bezüglich der Chancengleichheit auch nicht sinnvoll, Verteidigern und Torhütern das Zu-Null-Upgrade unabhängig von eigenen Spielminuten zu verleihen. Schließlich gelten als Äquivalent der Mittelfeldspieler und Angreifer zwei direkte Torbeteiligungen, die bekanntermaßen nur erzielt werden können, wenn man auch auf dem Platz steht.

Kontinuitätsfehler wegen Vergesslichkeit?

Die Upgrades der beiden französischen Verteidiger lösten zur Bekanntgabe einige Irritationen in der FUT-Community aus. "Wofür bekommt Konaté +1?", fragte der Streamer 'Rickth21' unter dem X-Post von EA SPORTS. Auch der Account 'FIFAUltimateTeam - UK' wunderte sich: "Weiße Westen für Konaté und Mendy ohne eine einzige Minute auf dem Feld?" EA SPORTS hat auf die Verwirrung der FUT-Spieler nicht reagiert, die 97er-Karten wurden bislang auch nicht angepasst.

Die naheliegende Vermutung ist, dass der Entwickler einen Kontinuitätsfehler begangen hat. Bei Mittelstädt, dessen "Make your Mark"-Objekt schon im ersten Kampagnen-Team zum EM-Start erschienen war, galt die Prämisse, dass der Spieler auch spielen muss. Als Konaté und Mendy mit dem zweiten Schub veröffentlicht wurden, könnte EA SPORTS diese Herangehensweise - bewusst oder unbewusst - geändert haben. Zur Theorie passend: Die zweite Weiße Weste wahrte Frankreich nur wenige Stunden nach Release der beiden Karten.

Dagegen spricht allerdings der Umgang mit ter Stegens Spezialobjekt, das zur selben Zeit erschien. Deutschland blieb jedoch erst Tage später im Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) ein zweites Mal ohne Gegentor. Hat EA SPORTS erst die Ausgangsprämisse und dann die neue Herangehensweise vergessen?

Kalkül zur Optimierung des Kaufanreizes?

Andererseits wäre es auch möglich, dass der Publisher die beiden französischen Items kalkuliert entgegen der ursprünglichen Vorgabe verbessert hat. Mendy verfügt virtuell über ein 99er-Tempo, generell beträgt nach dem Upgrade kein Grundwert seines "Make your Mark"-Objekts unter 91 Zähler. Konaté glänzt durch je 97 für Defensive und Physis, auch seine digitale Schnelligkeit wird nun mit starken 92 Punkten bewertet.

Gerade mit der Karten-Qualität des positionsverwandten Mendy kann das Mittelstädt-Item nicht mithalten. Es wäre nicht das erste Mal, dass EA SPORTS die eigene Promo-Logik zugunsten attraktiver FUT-Objekte ein bisschen verbiegt, um womöglich den Pack-Kaufanreiz zu optimieren. Schon die TOTS-Moments-Items der Bundesliga hatten mit dem ursprünglichen Anlass des Team of the Season in FC 24 teils wenig zu tun.