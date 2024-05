Falls Lautern das Wunder schafft: Unterklassige Klubs im Europapokal

Sollte der 1. FC Kaiserslautern das Wunder schaffen und den DFB-Pokal gewinnen, würden die Roten Teufel kommende Saison im Europapokal antreten. Sie wären aber nicht das erste unterklassige Team aus Deutschland auf europäischem Parkett - die Erfahrung haben sie schließlich selbst schon gemacht.

Immerhin: Der 1. FC Kaiserslautern muss nicht als Drittligist auf Reisen gehen, sollte er tatsächlich die Sensation schaffen, und Bayer Leverkusen im Pokalfinale am Samstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) besiegen.

Den harten Drittliga-Alltag mit europäischen Auswärtsspielen zu verbinden, wäre wohl eine enorme Herausforderung gewesen. Nicht nur terminlich - auch die Kaderzusammenstellung hätte es in sich gehabt. Derartige Fragen stellen sich aber erstmal nicht: Den Abstieg hat der FCK schließlich abgewendet, im Falle des Pokalsiegs wäre der viermalige deutsche Meister "nur" ein europäischer Vertreter aus der 2. Bundesliga.

Das allerdings wäre in Deutschland kein Novum. Schon fünfmal war ein unterklassiger Verein aus Deutschland international vertreten. Einmal waren es die Roten Teufel sogar selbst.

Lauterns frühes Aus in Belgrad - und der Beginn eines Fußballmärchens

Es der 18. Mai 1996, als der FCK das erste Mal überhaupt absteigt. Just in der ersten Saison nach Einführung der Drei-Punkte-Regel avancieren die Pfälzer zu den Remiskönigen der Bundesliga. 17 Unentschieden sind am Ende maßgeblich, dass das Gründungsmitglied aus dem Oberhaus verschwindet, ein 1:1 in Leverkusen besiegelt das Ende. Andy Brehme weint die Tränen einer ganzen Region, Pavel Kuka gesteht "große Schuld" ein, die Pfalz liegt am Boden. Doch nur eine Woche später bestreitet der FCK das Pokalfinale gegen Karlsruhe, das Martin Wagner mit einem direkten Freistoß-Tor entscheidet. Der FCK ist damit als Absteiger für den Europapokal qualifiziert.

Das große europäische Abenteuer endet allerdings schneller, als es begonnen hat. Im Europapokal der Pokalsieger scheitert das inzwischen von Otto Rehhagel trainierte Team in der ersten Runde an Roter Stern Belgrad. Zwar gewinnt der FCK das Hinspiel auf dem Betzenberg noch mit 1:0 durch ein Tor von Uwe Wegmann. Das Rückspiel aber zwei Wochen später geht im Hexenkessel Marakana 0:4 nach Verlängerung verloren. Für die Pfälzer ein Tiefschlag nach durchwachsenem Saisonstart, dem nach den Reisestrapazen ein 2:2 im tristen Liga-Alltag beim VfB Leipzig folgt. Für den Trainer Anlass genug, um öffentlich Dampf abzulassen. "Ich hoffe es hat auch der Letzte begriffen, dass es keinen Durchmarsch geben wird", mahnt Rehhagel mit Blick auf die Ziele in der 2. Liga. Der Appell fruchtet, das für die zweite Liga viel zu gut besetzte Team rückt zusammen. Befreit von der Doppelbelastung steigt der FCK noch in dieser Saison auf und holt im Jahr darauf sensationell die deutsche Meisterschaft.

Aus Hannovers Europa-Traum wird ein Abstecher nach Bremen

Kaiserslautern war aber nicht der erste deutsche unterklassige Klub auf europäischem Parkett. Im Mai 1992 gewinnt mit Hannover 96 zum ersten Mal überhaupt ein Zweitligist den DFB-Pokal. Im dramatischen Elfmeterschießen gegen Mönchengladbach setzen sich die Niedersachsen durch und dürfen damit in der Folgesaison im Europapokal der Pokalsieger antreten. "Wenn es nach mir gehen würde, würde ich nur noch Pokalspiele machen", sagt Pokalheld und Torhüter Jörg Sievers nach dem Triumph. Vize-Präsident Wolfgang Heinz gerät angesichts der Qualifikation für den Europapokal ins Schwärmen und träumt von weiten Reisen: "Parma, das wäre es!"

Es folgt die große Ernüchterung: Statt in die Käse- und Schinkenstadt im Herzen Italiens muss Hannover nur etwas mehr als 100 Kilometer nach Norden fahren und dabei nicht mal die Landesgrenze überschreiten: Zugelost wird 96 nämlich ausgerechnet Werder Bremen, das als Titelverteidiger erneut für den Europapokal der Pokalsieger qualifiziert ist. Das europäische Abenteuer, das gar kein richtiges ist, endet schnell: Die von Rehhagel trainierten Bremer gewinnen das Hinspiel 3:1 und können sich so sogar eine 1:2-Niederlage im Rückspiel beim Zweitligisten erlauben. Auch aus der erhofften Sanierung durch die Europapokal-Einnahmen wird damit bei den 96ern nichts - vier Jahre nach dem Pokalsieg stürzte der Klub auch wirtschaftlich in Schieflage in die Regionalliga ab.

Union: Zwei Reisen nach Finnland und das Aus in Bulgarien

Eine ganz besondere Geschichte schreibt wenige Jahre später der 1. FC Union Berlin. Die Eisernen spielen in den 1990er Jahren in der drittklassigen Regionalliga. In der Saison 2000/01 gelingt ihnen zum ersten Mal der Aufstieg in die 2. Liga - und der Vorstoß ins Pokalfinale als Drittligist. Dort unterliegt Union zwar Schalke 04 (0:2), doch weil die Knappen als "Meister der Herzen" für die Champions League qualifiziert sind, darf Union im UEFA-Cup antreten.

Anders als Kaiserslautern und Hannover übersteht der von Georgi Vasilev trainierte Zweitligist die 1. Runde: Beim finnischen Vertreter Valkeakosken Haka erzielt Sreto Ristic auf Vorlage von Cristian Fiel in der zweiten Hälfte den 1:1-Ausgleich - das Spiel allerdings findet anders als geplant nicht am 11. September 2001 statt. Wegen des Terroranschlags in den USA hat die UEFA die europäischen Vereinsspiele verschoben. Der Union-Tross, der schon in Helsinki weilte, bekommt vom Verband die Reisekosten ersetzt. Im Rückspiel dann, das im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ausgetragen wird, sorgen Bozidar Djurkovic, Ferdinand Chifon und Hristo Koilov für einen klaren 3:0-Sieg.

Danach ist aber schon Schluss. In der 2. Runde wartet Litex Lovetsch aus Bulgarien, das vor mehr als 11.000 Zuschauern im Jahn-Sportpark einen unspektakulären 2:0-Sieg holt. Im Rückspiel dann trennen sich beide Klubs torlos - das Europa-Abenteuer ist für Union erstmal vorbei.

Aachens Reise beginnt auf Island - und ändert Alkmaar

Die meisten Europapokal-Spiele als deutscher Zweitligist hat Alemannia Aachen bestritten. 2004 stieß der TSV als Vertreter aus dem Unterhaus ins Endspiel vor, zog dort aber gegen den frisch gebackenen Meister Werder Bremen den Kürzeren (3:2). Doch wie die Eisernen drei Jahre zuvor profitiert Aachen von Bremens Qualifikation für die Champions League und der damals noch bestehenden Regel, dass der unterlegene Final-Teilnehmer das UEFA-Cup-Startrecht übernehmen darf.

Dort bestreitet die Alemannia acht Spiele, was vor allem am geänderten Modus liegt, der nun eine Gruppenphase mit fünf Teams nach der 1. Runde vorsieht, die sich in jeweils einem Spiel gegenüberstehen. Zunächst führt die Auslosung den vermeintlichen Underdog nach Island. Bei FH Hafnarfjördur gewinnen die Alemannen 5:1, Cheftrainer Dieter Hecking hatte sich vorab von mehreren Scouts Informationen über den Gegner einholen lassen. Das 0:0 im Rückspiel ist schnell abgehakt. Es folgen zwei UEFA-Cup-"Heimspiele", die in Köln ausgetragen werden, gegen Lille (1:0) und Zenit St. Petersburg (2:2) sowie zwei Partien auf fremdem Platz in Sevilla (0:2) und bei AEK Athen (2:0). Aachen geht als Gruppendritter in die Runde der letzten 32. Dort ist Schluss. Nach einem 0:0 im Hinspiel gegen Alkmaar verliert der Zweitligist im Rückspiel 1:2, trotz Halbzeitführung - und sehr zum Ärger von Hecking, der mangelnde Form nach der Winterpause beklagt.

Geschwächt von der Doppelbelastung bricht sein Team nach dem Europa-Aus gegen Aue ein, verliert 1:5 am Tivoli und verspielt die Aufstiegschancen. Am Ende steht Rang sechs. Doch nur ein Jahr später gelingt der ersehnte Sprung ins Oberhaus doch.