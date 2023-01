Fall Vuskovic: NADA weist HSV-Kritik zurück

Am Wochenende übte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt Kritik an der Nationalen Doping-Agentur im Umgang mit Mario Vuskovic. Die NADA wies diese zurück.

"Die Aussagen sind inhaltlich faktisch falsch", teilte die NADA auf SID-Anfrage mit. Außerdem sei man für die von Boldt angesprochenen Punkte gar nicht zuständig: "Das Verfahren führt der DFB in diesem Fall und ist daher Ansprechpartner".

Boldt hatte sich am Samstag am Rande des Testspiels gegen den 1. FC Köln (0:4) bei "MagentaTV" kritisch zum NADA-Vorgehen im Falle des unter Dopingverdachts stehenden Vuskovic geäußert: "Wenn man das ganze Prozedere sieht, wirft das schon viele, viele Fragen auf", sagte Boldt, der sich zudem mit der Thematik von der NADA "alleine gelassen" fühle. "Wir sind bereit, das alles aufzuklären, aber die Kooperation von der anderen Seite lässt doch zu wünschen übrig", kritisierte der 40-Jährige. So hatte Vuskovic angeboten, einen DNA-Test zu machen, um eine Verwechslung der Proben auszuschließen.

NADA: DNA-Abgleich zum jetzigen Zeitpunkt in den WADA-Vorgaben nicht vorgesehen

Allerdings ist eine solche angesichts der Routinen und Kontrollmechanismen der NADA mehr als unwahrscheinlich. Die Integrität der Proben werde "durch dokumentierte Versiegelungs- und Analyseverfahren" sichergestellt. Zudem werde "jedes Anti-Doping-Verfahren nach den Vorgaben der Welt Anti-Doping-Agentur (WADA) geführt", und zu diesem Zeitpunkt sei ein DNA-Abgleich nicht vorgesehen. Zu einem späteren Verfahrenszeitpunkt kann ein solcher aber durchgeführt werden.

Vuskovic war Mitte November 2022 positiv auf EPO getestet worden. Auch die B-Probe des 20-jährigen Innenverteidigers wies ein positives Testergebnis auf. Seitdem ist der Kroate vom Trainingsbetrieb freigestellt.