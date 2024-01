"Fall Kastening": Wie der DHB mit Einzel- und Doppelzimmern verfährt

Bei der Handball-EM blieb die deutsche Nationalmannschaft bislang von personellen Rückschlägen weitestgehend verschont. Auch nach dem "Fall Kastening" wirft der DHB sein Konzept nicht grundlegend um, das hat Sportvorstand Axel Kromer am Dienstag betont.

Er soll schnellstmöglich wieder zum DHB-Team stoßen: Timo Kastening - hier bei der Ankunft in Köln. Sascha Klahn

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Die erste Europameisterschaft unter der Führung von Bundestrainer Alfred Gislason war eine zum Vergessen, bei der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei jagte beim DHB-Team ein Corona-Fall den nächsten. Personelle Kontinuität konnte erst gar nicht aufkommen. Umso mehr genießt Gislason die komfortable Situation aktuell bei der Heim-EM. Noch kein einziger seiner 19 offiziell bei der EHF für den Kader gemeldeten Spieler hat sich bis dato verletzt.

Vor dem Ungarn-Spiel meldete sich mit dem erkrankten Timo Kastening erstmals ein Profi ab. In Alarmbereitschaft versetzt der Infekt beim Rechtsaußen von der MT Melsungen den DHB deswegen nicht. "Timo ist bereits im Einzelzimmer gelegen", berichtete Sportvorstand Axel Kromer am Mittwoch und blickte auf der Pressekonferenz in der Kölner Lanxess Arena links neben sich, wo Kapitän Johannes Golla Platz genommen hatte: "Er war von Johannes der Zimmerkollege, der hatte das Zimmer aber schon zwei Abende vorher verlassen gehabt."

Anrecht auf Einzelzimmer auch ohne Krankheitsfall

Ein im Raum stehendes "Verbot" für die Nutzung von Doppelzimmern gebe es schlichtweg nicht. Mit Blick auf Kastenings kurzfristigen Ausfall wollte Kromer "keine Tragödie" herbeireden. "Es ist jetzt nicht so, dass hier alle irgendwie mit Taschentüchern in der Hose rumrennen", stellte der 47-Jährige klar. "Wir haben, wie es im Januar so ist, bei 25 Leuten auch zwei bis drei Spieler dabei, die ab und zu mal Husten oder die Nase hochziehen."

Es stehe den Spielern grundsätzlich frei, ob sie nun alleine oder zu zweit auf einem Zimmer schlafen. "Jeder hat bei uns das Recht und die Möglichkeit zu sagen, dass er die nächsten Tage ganz gerne in einem Einzelzimmer verbringen möchte. Das war und ist auch ohne Krankheitsbegründung problemfrei machbar", so Kromer. Bei Beobachtungen oder etwaigen Rückmeldungen aus dem Team könne der Mannschaftsarzt eine Isolierung immer noch anordnen. Dieser Fall sei bis dato aber glücklicherweise noch nicht eingetreten.