Falkensteiner wechselt leihweise zu Neulengbach

Talent Mariella Falkensteiner will ihre nächsten Karriere-Schritte in Neulengbach setzen.

Offensiv-Talent Mariella Falkensteiner (19) wechselt von Serienmeister SKN St. Pölten ein halbes Jahr leihweise zu NÖ-Mitbewerber USV Neulengbach.

"Ich bin dankbar für die schöne Zeit und die Erfahrungen, die ich beim SKN sammeln durfte, freue mich nun auf die neue Aufgabe in Neulengbach und drücke den Wölfinnen für ihre drei Champions-Leaque-Spiele im Januar die Daumen", so Falkensteiner in einer Aussendung des SKN.

In der Champions League war Falkensteiner von den St. Pöltnern zwar genannt worden, kam aber weder in der Qualifikation noch in der Gruppenphase zu einem Einsatz. In der Bundesliga wurde sie im Herbst bei den "Wölfinnen" ein Mal eingewechselt.

In Neulengbach soll Falkensteiner ihre nächsten Karriere-Schritte setzen und wohl auch die Trefferquote des Tabellensechsten (nur 13 Tore in neun Runden) etwas in die Höhe schrauben.