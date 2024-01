Falcons holen Morris als Head Coach - Geht Belichick nun komplett leer aus?

Zwei weitere Head-Coach-Posten in der NFL sind besetzt. Die Atlanta Falcons entschieden sich für Raheem Morris bei der Besetzung ihrer freien Stelle, für die auch Trainer-Legende Bill Belichick gehandelt worden war. Geht der 71-Jährige nun komplett leer aus?

Einiges hatte darauf hingedeutet, dass Belichick nach seinem Abgang bei den New England Patriots in Atlanta anheuern würde. Er galt als Wunschkandidat von Besitzer Arthur Blank. Die Falcons hatten ihn zweimal für den Posten interviewt, den es nach der Entlassung von Arthur Smith zu besetzen galt. Doch am Ende hat Atlanta sich anders entschieden - für Raheem Morris, zuletzt Defensive Coordinator bei den Los Angeles Rams.

Drei Jahre unter Sean McVay

"Ich bin überglücklich über die Möglichkeit für meine Familie und mich, als Head Coach nach Atlanta zurückzukehren", erklärte Morris (47) am Donnerstagabend. Zwischen 2015 und 2020 arbeitete er bereits im Trainerstab der Falcons, die er 2020 als Interims-Head-Coach zu einer 4-7-Bilanz führte. Die NFC South kennt er zudem von seiner Tätigkeit als Head Coach der Tampa Bay Buccaneers (2009 bis 2011, Bilanz 17-31). Bei den Rams, mit denen er vor zwei Jahren den Super Bowl gewann, arbeitete Morris zuletzt drei Jahre mit Sean McVay zusammen. Von dieser Erfahrung wollen die Falcons nun profitieren.

"Das ist ein historischer Tag für die Atlanta Falcons", verkündete Blank. General Manager Terry Fontenot ergänzte, Morris sei "der passende Mann für unser Team, unsere Kultur und unsere gemeinsame Erfolgsvision." Die wichtigsten Fragen, die Morris nun zu klären hat: Wer wird der neue Offensive Coordinator? Und wie soll es auf der Quarterback-Position weitergehen?

Belichick erstmals seit 1974 in keinem NFL-Trainerstab?

Bei ihrer intensiven Trainersuche hatten die Falcons vier von insgesamt 14 Kandidaten zweimal interviewt. Neben Morris waren das Bobby Slowik (Offensive Coordinator der Houston Texans), Ejiro Evero (Defensive Coordinator der Carolina Panthers) und eben Belichick.

Für den 71-Jährigen, der den Siegesrekord von Don Shula noch im Visier hat, könnte es nun eng werden hinsichtlich einer neuen Head-Coach-Rolle. Nur noch die Posten bei den Seattle Seahawks und den Washington Commanders sind vakant - für beide wurde Belichick nicht interviewt. Gut möglich also, dass er erstmals seit 1974 (!) nicht in einem NFL-Trainerstab sein wird, wenn die neue Saison beginnt.

Canales soll Young zum Durchbruch verhelfen

Auch die Carolina Panthers haben ihren Head Coach für die kommende Saison gefunden: Das Team mit der schlechtesten Bilanz der zurückliegenden Regular Season (2-15) sicherte sich die Dienste von Dave Canales, zuletzt Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers. Canales hat in der Vergangenheit bereits Quarterbacks wie Russell Wilson, Geno Smith und zuletzt Baker Mayfield zum Erfolg geführt. Gleiches erhoffen sich die Panthers von seiner Arbeit mit Bryce Young. Der First Overall Pick von 2023 hat eine durchwachsene Rookie-Saison hinter sich. Canales' Vorgänger Frank Reich hatten die Panthers vergangene Saison nach nur elf Spielen entlassen.