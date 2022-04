Faktor Zuschauer: Wie Weinzierl den Klassenerhalt kalkuliert

Vor dem Nachholspiel gegen Mainz zeigte sich Augsburgs Trainer Markus Weinzierl optimistisch, nach dem jüngsten Heimsieg gegen Wolfsburg nachlegen zu können.

"Schnee von gestern" seien die Meinungsverschiedenheiten beider Klubs rund um die abgesagte Partie im März, versicherte Markus Weinzierl. Schnee von gestern sollen am Mittwochabend auch die größten Abstiegssorgen des FC Augsburg sein.

Mit einem Heimsieg hätte Augsburg wohl Planungssicherheit

Gewinnt der FCA sein Heimspiel gegen die Nullfünfer (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), dürfen die Planungen von Sportchef Stefan Reuter für eine weitere Saison in der Bundesliga konkrete Form annehmen. Sechs Punkte würde das Polster auf den Relegationsplatz betragen. "Das wäre ein großer Vorsprung für die letzten sechs Spieltage, den wir uns nicht mehr nehmen lassen würden", sagte Weinzierl am Dienstag.

Vier Heimspiele: Weinzierl setzt auf den Faktor Zuschauer

Dafür muss in den 90 Minuten gegen Mainz jedoch etwas gelingen, was dem Augsburger Fußballfan seit September 2020 verwehrt bleibt: zwei aufeinanderfolgende Siege in der Bundesliga. Weil die Verlegung der Partie dem FCA zwei Heimspiele in Folge bescherte, stehen die Chancen gut. "Es ist ein Riesenunterschied, ob du den Sport ganz ohne Zuschauer machst, ob du wie in Stuttgart zuletzt gegen 60.000 spielst oder wie am Sonntag mit 25.000 im Rücken. Das ist ein Riesenfaktor, der so ein Spiel beeinflusst. Davon profitieren wir und das brauchen wir. Deshalb sind wir froh, dass wir noch vier Heimspiele haben. Die sollten wir dringend nutzen", so Weinzierl.

Mainz ein "besseres Kaliber" als Wolfsburg

So leicht, wie es der VfL Wolfsburg dem FCA beim 3:0 am Sonntag machte, wird es am Mittwoch wohl nicht werden. Auch der Trainer erwartet ein "besseres Kaliber", gegen das sein Team "die letzten Prozent braucht". "Es treffen zwei robuste, zweikampfstarke Mannschaften aufeinander, die sehr laufintensiv unterwegs sind. Es wird ein anderes Spiel wie gegen Wolfsburg", erwartet der Coach, nachdem sein Team gegen den VfL läuferisch und der Intensität noch haushoch überlegen war.

Niederlechner und Pedersen sammeln Punkte

Michael Gregoritsch, der sich nach einer COVID-19-Infektion wieder freigetestet hat, und Ruben Vargas nach überstandener Mandelentzündung könnten am Mittwochabend wieder Teil des Kaders sein. Doch auch ein erneutes Fehlen der beiden Stammspieler dürfte zu verschmerzen sein. Die jeweiligen Stellvertreter sammelten am Sonntag mächtig Selbstvertrauen und dürften mit einem erneuten Platz in der Startelf belohnt werden. Die Rede ist von Florian Niederlechner und Mads Pedersen.

Pedersen kann Weinzierl nicht überraschen

Der Starke Auftritt des Dänen, der das 1:0 von Iago per Hacke vorlegte und das 3:0 mit einem satten Schuss in den Winkel besorgte, hatte seinen Trainer nicht überrascht. "Seine Problematik war in dieser Saison, dass er immer wieder verletzt war und zurückgeworfen wurde. Auf jeder Position, auf der er diese Saison gespielt hat, ob auf der Acht, als linker Verteidiger oder links vorne, hat er seine Sache gut gemacht und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", erklärte Weinzierl.

Im Vergleich zu Ruben Vargas sei Pedersen weniger der Eins-gegen-eins-Spieler, fuhr der 47-Jährige fort. "Er ist ein anderer Spielertyp. Mit seiner Schnelligkeit, seinen Umschaltbewegungen und über seine tiefen Laufwege ist er immer wieder gefährlich und darf so weitermachen."