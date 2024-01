Faktor Heimspiele und ein gutes Omen: Schnorrenberg startet optimistisch

Für den VfB Lübeck geht es um das sportliche Überleben in der 3. Liga. Dafür wurde mit Florian Schnorrenberg ein neuer Trainer mit reichlich Drittliga-Erfahrung engagiert. Der 46-Jährige glaubt auch bei seiner dritten Station fest an den Klassenerhalt.

Die SG Sonnenhof Großaspach hatte Florian Schnorrenberg auf Platz 18 am 12. Spieltag übernommen und den Dorfklub im Mai 2019 in der Liga gehalten, beim Halleschen FC führte der Coach im Coronajahr 2020 den Klub in den verbliebenen acht Partien binnen eines Montas vom 17. Platz auf Rang 15 und damit an das rettende Ufer. Auch Lübeck übernimmt Schnorrenberg auf einem Abstiegsplatz und sieht der Aufgabe auch aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen optimistisch entgegen.

Während er in Großaspach und beim HFC direkt ins kalte Wasser geworfen wurde, kann er beim VfB "nun mit einer Vorbereitung loslegen", wie der Trainer auf "dfb.de" erläutert. Als "fast schon ein wenig Luxus" bezeichnet Schnorrenberg die Situation, seit seinem Einstieg am 28. Dezember 2023 hat er nun bis zum 20. Januar Zeit, sein neues Team auf Vordermann zu bringen.

Dritter Einstand nach Maß?

Da geht es zum Start dann gegen Mannheim - ein gutes Omen? Der SV Waldhof, der mit drei Punkten mehr den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, war schon bei Schnorrenbergs Debüt in Halle der Kontrahent, der HFC siegte damals mit 3:0. Und auch das Debüt in Großaspach gelang, bei der SGS stieg er mit einem 1:0 gegen den SV Meppen ein.

Seinem Einstand sieht der Coach ohnehin optimistisch entgegen. Er habe "ein intaktes Team vorgefunden", seine Spieler machen "einen positiven Eindruck, sind sehr engagiert bei der Sache und lernwillig". Einige seiner Akteure kennt Schnorrenberg bereits, beim HFC hat er mit Janek Sternberg, Niklas Kastenhofer, Sören Reddemann und Felix Drinkuth zusammengearbeitet.

Auch im Spielplan sieht Schnorrenberg einen Vorteil, "dass wir bis zum Saisonende noch zehn Heimspiele haben, kann ein wesentlicher Faktor sein". Nach der Partie gegen den SV Waldhof kommt 1860 München an die Lohmühle. "Wir freuen uns darüber, dass wir beide Duelle zu Hause bestreiten. Die Spiele können dafür sorgen, dass wir mit weiterem Selbstvertrauen die nächsten Aufgaben angehen können."