Fakten-Dreierlei: Junger Terzic, Dauerbrenner Ancelotti und ein torarmer BVB

Das Champions-League-Finale fährt mit einem Potpourri an Geschichten auf. Kurz vor Anstoß der Partie zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund liefert der kicker noch ein paar interessante Fakten.

Dieses Endspiel der Königsklasse zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund ist aufgeladen mit besonderen Geschichten.

Eine kleine Auswahl: Sowohl Marco Reus im BVB-Dress als auch Toni Kroos im Shirt der Königlichen werden an diesem Samstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) jeweils ihr letztes Spiel für ihre langjährigen Vereine bestreiten. Den langjährigen Schwarz-Gelben zieht es eventuell gen Amerika in die dortige MLS, während der Weltmeister von 2014 nach seiner äußerst titelreichen Real-Zeit in den Ruhestand geht - das allerdings erst nach der EM im eigenen Land mit Deutschland.

Schlagzeilen gehören natürlich auch Jude Bellingham: Der englische Nationalspieler war im letzten Sommer erst für über 100 Millionen Euro von Dortmund nach Madrid gewechselt - und bestreitet nun in der Heimat nach einem Real-Jahr das Finale der Königsklasse gegen die ehemalige Liebe.

Der nimmermüde Ancelotti und das nimmermüde Real

In den Untiefen zu diesem CL-Finale finden sich aber noch weitere nette Dinge - der kicker ist deswegen nochmals eingetaucht ins Faktenmeer.

Am Namen Carlo Ancelotti führt dabei kein Weg vorbei. Der inzwischen 64-jährige Trainer, der seit 2021 bei den Blancos unter Vertrag steht, einen Job bei Brasiliens Seleçao abgesagt hat und nun in der spanischen Hauptstadt die Rente plant, kennt die Königsklasse wie kaum ein anderer der bisherigen Geschichte. Unglaubliche 203 Partien hat "Carletto" schon an der Seitenlinie live erlebt - zum Vergleich: In der ewigen Liste unter den Spielern führt Cristiano Ronaldo mit 183 Einsätzen vor Iker Casillas (177) und Lionel Messi (163).

Doch nicht nur das: Ancelotti ist der erste Trainer, der sechs Champions-League-Finals bestreitet nach den Jahren 2003, 2005 und 2007 mit Milan sowie 2014, 2022 und nun eben 2024 mit Real. Seine Bilanz dabei: jeweils zwei Siege. Das Siegen liegt den Madrilenen naturgemäß im Blut, sie sind in diesem Wettbewerb schließlich mit 14 Triumphen Rekordchampion - und haben die letzten acht (!) Endspiele allesamt gewonnen - allesamt in der Champions League. Insgesamt haben die Königlichen bärenstarke 14 ihrer 17 Finals gewonnen.

Terzic wie "Pep" und "Mou"?

Auf der anderen Seite steht Dortmund als Außenseiter, trainiert von Edin Terzic. Der 41-Jährige könnte sich mit einem Coup in Wembley aber gleich auf mehreren Ebenen in der CL-Geschichte verankern. Allen voran alterstechnisch: Terzic ist am Finaltag exakt 41 Jahre und 215 Tage alt. Er könnte damit nach Pep Guardiola (mit Barcelona 2009 mit 38 Jahren, 129 Tagen sowie 2011 mit 40 Jahren, 130 Tagen) und José Mourinho (mit Porto 2004 mit 41 Jahren, 121 Tagen) der drittjüngste Trainer werden, der die Champions League gewinnt.

Das kann aber auch nur gelingen, wenn Terzics Auswahl an diesem Samstagabend den famosen Real-Angriff um Vinicius Junior erfolgreich aufhält etwa mit Mats Hummels oder Nico Schlotterbeck - und darüber hinaus vorne zum Beispiel mit Niclas Füllkrug die womöglich wenigen Chancen nutzt. Wenig ist auch das Stichwort: Der BVB hat in zwölf CL-Partien in dieser Saison nur magere 17 Treffer verbucht. Einen Titelträger mit lediglich 17 Toren bei 13 zu absolvierenden Spielen hat es nur 2009/10 gegeben: Inter Mailand gewann damals sparsam den Pokal. Um diese Marke einzustellen, müsste die Borussia nach torlosen 120 Minuten das Elfmeterschießen gewinnen.